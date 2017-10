ON-LINE: Sledujte s námi, jak se volí do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji

Ústecký kraj - O 14 poslaneckých míst má v Ústeckém kraji zájem 565 registrovaných kandidátů na soupiskách 24 stran a uskupení. Kdo uspěje?

Ve volebním okrsku 15 v Děčíně vrcholily přípravy na sněmovní volby v pátek dopoledneFoto: Deník/Alexandr Vanžura

Dnes a zítra si zvolíme své nové zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Sledujte s námi průběh voleb v Ústeckém kraji, v jeho městech i malých obcích. V terénu máme desítky redaktorů, kteří budou situaci sledovat až do úplného sečtení hlasů. To se předpokládá během sobotního večera.

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek 20. října od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

O letošních volbách se hovoří jako o velmi důležitých, dokonce přelomových. Mohou potvrdit odklon voličů od tradičních stran a podporu nových vizí či dokonce populistických uskupení. Sledujte s námi, jak lidé politikům znovu rozdají pomyslné karty.

13.07 - CHOMUTOVSKO - Řada voličů nebude v době konání voleb v místě svého bydliště. Aby mohli volit, museli si zavčasu vyřídit volební průkazy. V Klášterci jim dokonce vyšli natolik vstříc, že mimořádně otevřeli městský úřad i o víkendu. „Celkem si průkaz vyzvedlo sedm lidí, šest ve studentském věku, ten sedmý byl o něco starší,“ říká Pavlína Bláhová, vedoucí odboru vnitřní správy. „Žadatelé budou v době voleb v Praze, nebo v Plzni,“ dodává Bláhová. V dalších městech okresu byl zájem o volební průkazy mnohem větší. Kadaň vydala 127 voličských průkazů a v Chomutově se počet vydaných průkazů vyšplhal na 391 kusů. Řada obyvatel se ale kvůli volbám vrací mimořádně domů i z měst, kde studují nebo pracují. „Voličský průkaz jsem nestihl vyřídit, takže využiji toho, že v pátek je otevřeno do 22 hodin a na otočku z Ústí po práci dorazím do Chomutova, i když domů zajíždím jinak jen jednou za 14 dní,“ říká šestadvacetiletý student Jiří Špalek.

Co musíte mít s sebou u voleb?

Průkaz totožnosti, tedy platný občanský průkaz či cestovní nebo diplomatický pas. O voličský průkaz, opravňující k volbám mimo bydliště, bylo možno požádat nejpozději do 18. října. Bez něj je tedy možné volit pouze v místě bydliště. S voličským průkazem je pak možné požádat o možnost volit například i v nemocnici. Pokud se lidé ocitnou v takovém zařízení náhle a nejsou proto zapsáni na speciálním seznamu, voleb se zúčastnit nemohou. Ze zdravotních důvodů je také možno požádat svou okrskovou komisi, aby se dostavila domů s přenosnou urnou. Pokud volič z nějakého důvodu neobdrží volební lístky, dostane je na požádání přímo ve volební místnosti.

12.56 - Podívejte se na jeden ze spotů kampaně Nevolíš, zaplatíš!

Nevolíš, zaplatíš! - Holky Zdroj: YouTube.com/Festival svobody

12.41 - LOUNSKO - V okrese Louny může k volbám zhruba 70 tisíc voličů. Při minulých volbách do Sněmovny, v roce 2013, využilo volební právo 37 933 lidí z tamního regionu, účast při rozhodování o budoucnosti si tehdy nenechalo ujít 54,1 % voličů. Mezi obce s nejmenší volební účastí patřily tehdy v okrese Louny například Břvany – 37 %. Naopak hodně chodili lidé třeba ve Zbrašíně – 72 %. Na Lounsku se volí v celkem 167 místnostech.

12.37 - Kolik lidí přijde v Ústeckém kraji k volbám tentokrát? Uvidíme již brzy. Připomeňme si, jak to bylo před čtyřmi lety. V kraji může k urnám přes 660 tisíc voličů, v roce 2013 jich k urnám dorazilo 341 310. Volební účast v Ústeckém kraji tedy byla 51,69 %. V regionu se volilo na 1046 místech.

12.21 - Policie ČR na území Ústeckého kraje bude v pohotovosti. Kvůli volbám vstoupila do takzvaného zvýšeného výkonu služby. „A to zejména v okolí volebních místností a samozřejmě i na dalších místech,“ uvedla krajská policejní mluvčí Alena Bartošová.

12.10 – Volební místnosti se dnes otevřou ve 14 hodin. Přípravy na volby finišovaly na většině míst během pátečního dopoledne. Nezbytné artefakty do volebních místností rozváželi v Proboštově na Teplicku pracovníci VPP obecními traktůrky. "Tahle cedule patří na obecní úřad, další budeme montovat na kulturní dům," dirigoval práce Petr Život před místní školou. Proboštov má právě tyto tři zmíněné volební obvody, přičemž v jedné ze tří budov základní školy budou volit obyvatelé osady Přítkov.

Tak chystali volby na severu Čech:

12.00 - Vítáme vás u on-line přenosu regionálních Deníků z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Postupně vám přineseme zajímavosti a střípky z probíhajícího výběru poslanců v Ústeckém kraji, spoustu informací a samozřejmě i ohlédnutí za poslední podobnou příležitostí. Tou byly předčasné volby v roce 2013.