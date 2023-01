Krajský soud řešil Moldavu poprvé po řádných komunálních volbách v září loňského roku. Starostka tehdy nechala vyškrtnout ze seznamu voliče, kteří s Moldavou nemají mít nic společného a jsou tam přihlášení právě kvůli ovlivnění výsledku voleb. Předseda volební komise to ale při zářijových volbách nerespektoval. A nechal i tyto vyškrtané voliče hlasovat. Před dvěma týdny po soudem nařízeném opakovaném hlasování ale tito vyškrtnutí voliči už vhodit lístek do urny nemohli. A to je důvodem aktuální stížnosti, kterou se soud bude muset zabývat.