Při cestě lokálkou mezi teplickým a litoměřickým okresem tak stráví ve vlaku více času než doposud. Správa železnic totiž v pondělí 4. května odstartovala opravné práce na úseku z Lovosic do Chotiměře, kde dosud jezdí jako náhrada autobusy. Vlakový provoz byl přerušen až do Radejčína po sesuvu svahu u Dobkoviček v roce 2013.

Podle informací Správy železnic se opraví 9 kilometrů poškozené trati. „Práce budou zahrnovat sanaci skal a opravu železničního svršku. Na zastávce Oparno opravíme přístřešek, ve stanici Chotiměř nástupiště a přístupové cesty k vlakům kolem výpravní budovy. Vyřežeme náletovou vegetaci a vyměníme některé poškozené pražce. Práce budou stát zhruba 11 milionů korun,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Pro turisty z Teplicka je zprovoznění kolejí přes Oparenské údolí pro letošní léto příznivou novinkou. „Jezdila jsem do této lokality s rodiči už jako dítě. Vždycky se mi tam líbilo. Teď do údolí a okolí jezdím s vnoučaty. Zprovoznění kolejí touto krajinou je příznivá zpráva. Od zastávky autobusu je to z kopce přeci jen kus cesty,“ kvitovala s povděkem seniorka Růžena Kolářová.

Majitel kolejí se rozhodl o opravě poté, co ministerstvo dopravy schválilo záměr projektu na rekonstrukci trati mezi Chotiměří a Radejčínem. V současné době je na trati z Teplic do Lovosic v provozu pouze teplický úsek do Radejčína, který měří 22 kilometrů. Cestující tam přestupují na náhradní autobusovou dopravu do Lovosic.

Vlaky mají vyjet za měsíc

Vlaková doprava se na úsek, který prochází turisticky atraktivním Oparenským údolím, má vrátit 6. června. Do konce září tam pak budou o víkendech jezdit vlaky dopravce AŽD Praha, který pro kraj zajišťuje také provoz na Švestkové dráze.

„AŽD se samo nabídlo, že by to jako turistickou linku provozovalo. My tam samozřejmě jezdíme máme objednanou u ČD náhradní autobusovou dopravu. Dolů ale, na konec obce Oparno, kde je vlaková zastávka, se autobusy po úzké silnici nedostanou. A my chceme, aby to bylo přístupné veřejnosti,“ vysvětlil v nedávném vyjádření pro Český rozhlas hejtman Oldřich Bubeníček. Kraj bude dopravci mezi Lovosicemi a Oparnem platit pouze za pohonné hmoty. Autobusem budou lidé jezdit pouze v nejvíce poškozené části trati mezi Chotiměří a Radejčínem. Dál do Teplic budou stále zajišťovat vlakovou dopravu České dráhy.

Mimo tuto investici čekají trať také opravné práce na zbylých úsecích. Půjde například o sanace přilehlých skalních masivů, vyčištění propustků a štěrkového lože, výměnu pražců a části kolejnic a celkové zlepšení stavu trati. Navíc se zlepší zabezpečení stávajících přejezdů.

Vlaky v celém úseku mezi Lovosicemi a Teplicemi nejezdí od června 2013, kdy několik set metrů kolejí strhl v oblasti Dobkoviček sesuv půdy. I tato poškozená část trati se má dočkat obnovy, místo má překlenout nový železniční most. Za dva roky chtějí železničáři vyhlásit výběrové řízení na firmu, která stavbu provede.