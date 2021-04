„Na služebnu městské policie bylo telefonicky oznámeno, že před prodejnou Radoš jsou dva muži v podnapilém stavu a chovají se velice vulgárně. Vzápětí volal na služebnu také řidič autobusu, že dva nahatí podnapilí muži skáčou po silnici před jeho autobusem,“ popsal ředitel městské policie Tomáš Pykal.

Když pak hlídka městské policie dorazila na místo, oba muži se klátili před restaurací Lípa. Strážník je vyzval k prokázání totožnosti, ale to odmítli. Naopak zareagovali způsobem, který nikdo nečekal. „Jeden z mužů se otočil zády, stáhl si kalhoty a vystrčil na našeho strážníka obnažené pozadí,“ vylíčil situaci Pykal.

To vše sledovaly děti, které procházely zrovna okolo. Aby dotyčný nebudil veřejné pohoršení, snažil se strážník pomoci podnapilému muži natáhnout kalhoty. Muž byl ve stavu, kdy se mu to nedařilo „Nespolupracovali s námi. Jeden z přítomných mužů navíc udeřil strážníka pěstí do obličeje,“ podotkl šéf dubských strážníků. Oba opilci nakonec skončili v poutech a převzala si je Policie ČR. Výtržníci skončili za mřížemi policejní cely.

Podobný případ zaznamenali před lety policisté v Mostě. Co si o nich myslí, jim dal svérázným způsobem najevo 29letý účastník víkendové technoparty. Když strážci zákona přišli nepovolenou akci ukončit, jeden z návštěvníků se neudržel, svlékl si kalhoty a vystrčil na muže zákona holý zadek. Za velmi „osobité“ vyjádření svého názoru rovněž skončil v cele.

U teplického soudu zpytoval v roce 2014 své svědomí 36letý narkoman z Teplic. Vyhodil na ulici použitou stříkačku. Paní, která šla kolem se svým malým dítětem, ho upozornila, aby stříkačku zvedl, že by se o jehlu někdo mohl poranit. Muž jí však začal vulgárně nadávat. Podle výpovědi poškozené si stáhl kalhoty a vystrčil na ni „pozadí“, navíc pak i přirození, a to přesto, že žena byla s dítětem a na místě veřejnosti přístupném. Od soudu dotyčný odešel s dvouletou podmínkou.