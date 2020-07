Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 34letý muž, který o víkendu naboural v teplických Trnovanech.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

„V ulici Jana Koziny nezvládl řízení vozidla a narazil do tří zaparkovaných aut,“ sdělil policejní mluvčí Daniel Vítek. Policisté mu naměřili 2,3 promile alkoholu v dechu a řidiče zadrželi. „Po vystřízlivění si převzal sdělení podezření z přečinu, za který by mohl jít až na tři roky do vězení,“ dodal Vítek.