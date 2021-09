K rekonstrukci silnice přes Srbice až do Soběchleb Dana Zikešová za ŘSD uvedla, že se v současnosti zpracovává projektová dokumentace. "A to na rekonstrukci úseku v km 99,100-100,700 s předpokladem realizace dle vydání stavebního povolení a následné soutěže na zhotovitele stavebních prací v roce 2023-2024."

Lidé se ale ptají, proč se neopraví silnice v celém rozsahu. Tedy od Teplic přes Srbice až do Soběchleb. „Někde jsou díry takové, že by se tam ztratil celý Hulk,“ zažertoval Květoslav, přičemž pro ilustraci velikosti vymleté díry na silnici využil akčního komiksového hrdinu mohutné postavy.

„ŘSD mi sdělilo, že zhotovitel, firma DOKOM final, v pondělí 4. září dokončila polovinu a zbytek dodělají v úterý. Časová prodleva mezi vyfrézováním a zabalením je však delší, než bylo požadováno. Tak snad zítra bude vše hotovo, jak má,“ napsal v pondělí. O den později už parta silničářů dokončovala poslední „záplaty“ u vjezdu do Teplic.

Naštvaných řidičů je celá řada. Situace s obměnou povrchu v „esíčku“ mezi Teplicemi a obcí Srbice se hojně probírala ve facebookové skupině Teplice. Do debaty se zapojil i primátor lázeňského města Hynek Hanza.

Podobně uvažuje také řidička Ilona. „Nerozumím tomu, proč na tyto frekventované silnice nenastoupí parta silničářů na noční, kdy není provoz, a nezalepí to. Silnice jsou příšerné! Práce na nich se protahují donekonečna,“ uvedla.

Přes léto je rozkopaná notná část Teplic a do toho ještě silničáři přišli s opravou výpadovky na Olympii a dále na Ústí. Motoristé by možná silničářům za zlikvidování děr poděkovali, kdyby ovšem výměna povrchu vozovky netrvala dlouho. Kolony se ve špičce tvořily na výjezdu z Teplic a dále u Srbic či Soběchleb po celý minulý týden, nejinak tomu bylo i toto pondělí a úterý.

