Stavební společnost z Litoměřic nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu za požadované práce. Dělníci budou muset při omlazování budovy zachovat její památkovou ochranu. Proto jsou navržené práce v souladu s požadavky památkářů. Současná výpravní budova v lázeňském městě pod Krušnými horami pochází z roku 1856. Rozsáhlý objekt byl postaven v novorománském stylu, ve své době byl také sídlem soukromé Ústecko-teplické dráhy. Na budově se už podepsal zub času. Rekonstrukce má objekt zachovat pro další generace. Umělý šindel a plech na střeše nahradí šablony imitující původní břidlicovou krytinu. Podle mluvčího Správy železnic stavební firma objekt očistí od nekvalitních dobových úprav. Výsledkem bude, že budova získá původní historické prvky. „Navrženo je také obnovení původní okrové barevnosti fasády kombinované s detaily v cihlové barvě, oplechování a kovové prvky budou tmavě šedé,“ naznačil Gavenda.

Teplice změní okolí nádraží. Chtějí vyřešit dopravu a dát prostor chodcům

Rekonstrukce byla na spadnutí už v předešlých letech. Chystané práce vždy zastavily přílišné náklady na opravu. To, že by to letos skutečně mohlo vyjít, má potvrzené primátor Teplic Hynek Hanza. „Volal mi ministr dopravy Martin Kupka. Sdělil mi, že teplické nádraží se letos bude opravovat,“ napsal na svém primátorském facebookovém profilu. Nádraží jako budova nikdy nepatřila městu. I tak jsou ale informace o rekonstrukci pro Teplice významné. Vedení Teplic totiž plánuje zklidnění dopravy před hlavním vlakovým nádražím. Určité přípravné práce už v tomto smyslu probíhají. Od dubna letošního roku začala projektová fáze tohoto dlouhodobého záměru, který má vést nejen k dopravnímu zklidnění přednádražního prostoru, ale také k revitalizaci zeleně, změn dispozic pro pěší a také prostoru pro parkování.