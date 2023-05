O teplickém nádraží se říká, že aspoň na délku je největší v Čechách. Než barák obejdete, máte kilometr v nohách. A jak s úsměvem podotýkají lidé, kteří se nyní činí na stavbě, máte splněno osm tisíc kroků pro zdraví. O rozsahu prací si člověk udělá nejlepší představu z unikátních záběrů z dronu, které Deníku poskytl Chládek & Tintěra (Ch&T).

Tato velká stavební firma se sídlem v Litoměřicích má už do konce tohoto roku opravit 7,5 tisíce metrů fasády a 5 tisíce metrů střechy. Rekonstrukce samotných interiérů má přijít na řadu až v příštích letech a není na pořadu dne. „Teď se dělá jen obálka: střecha, první nástupiště, okna, dveře, dešťová kanalizace a elektroinstalace,“ popisuje Jan Valenta, hlavní inženýr investora stavby, tedy Správy železnic (SŽ). Práce ve smlouvě s Ch&T železničáři vyčíslili na 236 milionů, které jdou hlavně za dotačním programem Evropské unie. Cifry zatím přibližně sedí, a to i přes některé odchylky od projektové dokumentace. „Nepohybujeme se v nějakých astronomických plusech nebo minusech,“ ujišťuje Valenta. Jak to má vypadat na konci, ukazují v naší fotogalerii vizualizace, které redakci poskytla SŽ.

Stavba je termínově už za polovinou. Ale vzhledem k tomu, že loni začala až v srpnu, to nejpodstatnější může probíhat až teď s jarním počasím. Co je uděláno, bilancuje Petr Suchý, ředitel stavby za Ch&T.

„K dnešnímu dni máme z 85 procent provedenu výměnu krovů, pokládku nové krytiny z 40 procent, vyměnili jsme řádově 100 oken, opravili 30 procent fasády, demontovali jsme také přístřešek na nástupišti,“ vypočítává Suchý s tím, že dělníci aktuálně také budují retenční nádrže na srážkovou vodu a pracují na schodech a nástupních hranách prvního nástupiště.

Některé práce jsou na subdodavatelích, firma například nechává vyrábět kabelovod v pražské PREFĚ. Ve výrobě je i řezivo na nový přístřešek u nádraží i velké štítové a malé odjezdové hodiny. Na stavbě, kterou vede tým zhruba deseti lidí, je denně obvykle 70-80 dělníků a restaurátorů. Na opravu chráněného objektu bedlivě dohlížejí památkáři, a kde je to potřeba, používají zedníci tradiční technologické postupy.