Oprava mostu v Bystřanech na Teplicku se protáhne, kvůli problémům v betonu

Špatný stav hydroizolace, mostní závěry není jak zakotvit. To jsou aktuálně dvě velké komplikace na opravovaném mostě v Bystřanech. A to řidiči rozhodně slyšet nechtěli. Opravy na této hlavní výpadovce z Teplic k dálnici na Prahu a do Ústí se protáhnou. Informuje o tom Ředitelství silnic a dálnic.

Fronty u Bystřan, kde opravují hlavní tah z Teplic na Ústí a Prahu. | Foto: Deník/Petr Málek