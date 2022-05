„Vždyť to dělali nedávno, do toho akorát tečou peníze,“ zní jedna z diskuzí na facebooku, kde jsme zveřejnili krátkou zprávu o opravách. Nyní předkládáme rozšířenější článek. ŘSD se v takovýchto situacích brání spekulacím, že by mělo jít o zbytečné opravy. „Každá naše akce se připravuje předem, podléhá rozboru konkrétní situace v místě. Následná realizace je vždy v souladu se skutečným stavem,“ uvádí mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Významné velkoplošné opravy asfaltové silnice, během nichž bude v dotčených lokalitách částečná kyvadlová uzavírka, proběhnou letos v Teplicích a blízkém okolí hned na několika místech. Zástupci z chomutovského oddělení ŘSD o tom v minulých dnech informovali vedení Teplic. Primátor Hynek Hanza k tomu uvedl, že opravy spadající pod město se musí důkladně naplánovat s akcemi ŘSD ČR tak, aby nedocházelo k dopravním zatížením dotčených lokalit, a především se předešlo tvorbám kolon v dopravní špičce. „Pro vedení města je v místech důležitá i běžná údržba, jako je sběr odpadků, čištění příkopů či opravy dopravního značení,“ poznamenal Hanza.

Od června do srpna budou silničáři pracovat na průtahu Teplicemi na silnici I/8, kde dojde nejdříve k opravě pravého jízdního pásu ve směru na Cínovec. Rekonstrukce levého jízdního pásu ve směru na Lovosice pak proběhne od září do listopadu tohoto roku. „I zde bude kyvadlová doprava a průjezd jedním jízdním pruhem,“ informuje předběžně ŘSD.

Řidiči, pozor. Dojde k omezení provozu v Teplicích, kvůli výkopům

V ten samý termín dojde k omezení provozu také na silnici I/8 mezi Teplicemi a Dubím, kde se bude opět opravovat nejdříve pravý jízdní pás ve směru na Německo a následně levý jízdní pás ve směru na Lovosice.

V červnu budou zahájeny stavební práce na silnici I/8 v úseku Nové Dvory – k ceduli Teplice, během nichž se práce dotknou také obou mostů. „Kristova noho, vždyť ty mosty opravují snad pravidelně každé dva roky. To nejde udělat napoprvé hned pořádně? Pamatuji si, že posledně to vydrželo snad jen 14 dnů, než to vypadalo jako před opravou,“ napsal do diskuse čtenář v reakci na zveřejnění termínu prací na webových stránkách Deníku. Zprovoznění silnice v plném profilu tu je plánováno v srpnu 2022.