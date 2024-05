Když je teplo, jsou tady lidé z města denně. Idyla, kterou si jich užívají desítky, má ale brzy skončit. Už se to rozkřiklo. „No je to bordel. Je to špatný, ta zahrádkářská kolonie je tu už nějakých 50 let. Nevím, proč by tu měli stavět baráky,“ říká reportérovi přes plot jeden ze zahrádkářů.

Na okraji města jsou už jen pole a vidíte do daleka. I na větrníky, které se točí na nedalekých vrcholech Krušných hor. Zevnitř zahrádkářské kolonie, ohraničené bytelným plotem do čtverce, je slyšet sekačka. Jedna paní si napouští konev na zalévání.

Podobně mluví i další zahrádkářka. „Už jsme tu 20 let a jsme tu zvyklí. Chodí za námi děti i vnoučata,“ líčí paní, která doufá, že o konci kolonie ještě není definitivně rozhodnuto. Předsedkyně zdejších zahrádkářů, která se představila jako Šárka, se k věci nechce vyjadřovat s tím, že si zahrádkáři už řekli své dříve.

Lidé se stěhují do Háje

Předsedkyně odkazuje nejspíš na dubnovou veřejnou debatu o plánech na novou výstavbu. Radnice pro ni na této akci argumentovala přínosem do obecní pokladny z daní nových rezidentů. A nejen tím. „Nám se z města stěhují doktoři i právníci, třeba do Háje. Tam mohli stavět. Ale kdyby mohli stavět v Oseku, nešli by pryč,“ opakuje Deníku argumenty starosta Václav Krtek.

Úřad nemá v plánu prodat celý pozemek developerovi, ale nabídnout parcely jednotlivým zájemcům. „Město by zainvestovalo do infrastruktury, do sítí, a následně prodávalo jednotlivé parcely,“ potvrzuje starosta.

Pokud by šlo o řadovky, mohlo by je stavět společenství několika lidí, kteří by mezi sebou měli smlouvy. „Aby se nestalo, že by tři postavili a mezi tím byla díra,“ vysvětluje starosta s tím, že pokud by přišel nějaký menší developer a navrhl v lokalitě řadovku, jejíž části by pak rozprodával, asi by to také bylo schůdné.

Stavebníci nebudou omezeni v tom, jak mají jejich domy vypadat, musí ale respektovat územní plán. Předpokladem města ohledně termínu získání povolení dotčených orgánů a stavebního povolení je rok 2026.

Nejprve by se stavělo na zelené louce vedle kolonie, až pak by přišlo na řadu území se zahrádkami. Tam mají zahrádkáři pronajato právě do konce roku 2026. V závislosti na pokročilosti stavebního ruchu by si případně mohli prodloužit pronájem o nějaký ten rok. Město po nich pravděpodobně bude chtít, aby pozemky vrátili v původním stavu. To znamená také bez chatek či bazénů, které jsou patrné z letecké mapy a vyrostly tu živelně v posledních letech nebo desetiletích.

Starosta Krtek má sice pro sentiment k půdě i objektům na trávení volného času pochopení. Zároveň ale podotýká, že zahrádkáři nikdy neměli k stavbě povolení. A neměli ani perspektivu, že tady budou moct hospodařit donekonečna.



„Už když podepisovali smlouvy, věděli, že je to zastavitelné území, že tam jednou budou stát baráky,“ dodává starosta s tím, že ostatně v sousedství na kopci je šestihektarový pozemek určený k rekreaci, kam by se potenciálně vešlo až 200 zahrádek.

Ve studii zveřejněné na stránkách města je zakreslen také parčík a nové multufunkční hřiště na místě původního škvárového, dnes už nepříliš využívaného hřiště, kterému místní říkají Batlík.