Začínal s malým stánkem s občerstvením. Později měl vlastní diskotéku, a souběžně skupoval nemovitosti. Podnikat začal hned po revoluci v roce 1989. „Hned následující léto po převratu jsem začal provozovat stánky s občerstvením u rekreační nádrže Barbora na Teplicku. Vydělané peníze jsem vložil do kulturního domu v Žalanech, kde jsme měli vesnickou hospodu na zábavy a plesy," ohlížel se Benda před lety, když kandidoval do vedení Teplic, na počátky svého podnikání. Teprve pak ale přičichl k velkému byznysu.

"Později jsme se přestěhovali do Teplic, a otevřeli tu klub pro mladé. Současně jsem se v té době vrhnul na obchod s nemovitostmi. Nakupoval je, opravoval, a pak zase prodával,“ vyprávěl. Kapitál pro podnikání v nemovitostech prý získal z úvěrů a také z provozování diskotéky.

Petr Benda se narodil roku 1971. Vystudoval střední hornickou školu. V červnu 2009 získal na soukromé vysoké škole Bankovní institut titul Ing. Lidé si ho často spojují s pouličním prodejem poukázek do Tuzexu v Teplicích. On to ale považuje za spekulace bez důkazů. „Jsou to nesmysly, nikdy jsem žádný pouliční vekslák nebyl. Jen jsem v rámci likvidace koupil v roce 1997 budovu, kde Tuzex sídlil. Proto možná ty řeči vznikly,“ konstatoval.

Do politiky vstupoval se značným jměním.V roce 1994 se stal členem ČSSD, od roku 2002 byl náměstkem teplického primátora Jaroslava Kubery. Působil také jako poslanecký asistent předsedy ČSSD Jiřího Paroubka a v letech 2005 až 2011 působil jako předseda krajské organizace ČSSD v Ústeckém kraji. V roce 2010 kandidoval za ČSSD do Poslanecké sněmovny na pátém místě kandidátky.

Byl nejdéle sloužícím předsedou sociálních demokratů v Ústeckém kraji, stranu řídil od roku 2005 do ledna 2011. Sociální demokraty dovedl k vítězství v krajských volbách 2008, po nichž se dostala do křesla hejtmanky Jana Vaňhová.



Později se stal místopředsedou nově vzniklé strany Národní socialisté – levice 21. století. I když už nebyl členem ČSSD, stal se po rezignaci Jiřího Šlégra jako náhradník z její kandidátky členem Poslanecké sněmovny. Mandát poslance mu zanikl v srpnu 2013. V žádných pozdějších volbách, ve kterých kandidoval, už neuspěl. Je rodinný přítel expremiéra Jiřího Paroubka.