„Život připravil paní Dudové těžké zkoušky. Odstěhovala se z Prahy do Teplic, za svou sestrou, která jí zde vyřídila byt v Řetenicích. To bylo také poslední bydliště před nástupem do našeho zařízení pro seniory,“ uvedla o klientce sociální terapeutka Margita Číková. „Všichni ji tu u nás máme moc rádi pro její skromnost a vlídnost. Přejeme jí hlavně pevné zdraví a veselou mysl,“ dodala k významnému výročí klientky za zaměstnance Číková.