Teplický okres si v 55členném krajském zastupitelstvu oproti čtyřem předchozím letům pohoršil o jedno křeslo. Místo devíti jich lidé z Teplicka obsadí pouze osm. Budou tam nová jména, nikdo ze stávajících zastupitelů pro nové čtyři roky nezůstává. Dva zástupce bude mít okres z vítězné strany ANO, stejný počet křesel za okres obsadí ODS. Po jednom pak Piráti, SPD, KSČM a Spojenci pro kraj.

Za posledně jmenované se do krajského zastupitelstva po letech vrací středoškolský pedagog z Gymnázia Teplice Jiří Řehák. „Mám protichůdné pocity. Radost z propadu komunistů a z toho, že jsme se dostali. Na druhou stranu to není tak veselé, aby to bez nás nešlo postavit. Vážím si především důvěry ve formě preferenčních hlasů. Pokusím se jako zastupitel alespoň částečně naplnit náš program," komentoval výsledek 52letý Řehák.

Za vítězné ANO se do krajského zastupitelstva po boku bezpečnostního poradce Vlastimila Skály dostal z 15. místa na kandidátce náměstek teplického primátora Jiří Štábl. Ve svých 35 letech to považuje za velký úspěch. „Těší mě především to, že voliči pozitivně reagují na mou dosavadní práci odvedenou v Teplicích, což se promítlo do hlasování,“ reagoval na výsledek.

Uspěl také další teplický zastupitel Zdeněk Kettner (SPD). „Na kraji za vás budeme bojovat, co nám síly budou stačit,“ vzkázal 46letý učitel voličům.

Svého zástupce má v krajském zastupitelstvu i město Dubí. Na jednu ze židlí, které vybojovala Pirátská strana, usedne 37letý projektant v oblasti vodního hospodářství Vít Rous.

„Díky všem, co si udělali čas, šli k volbám a hodili to nám nebo Spojencům pro kraj. Je to super, že jsme díky vám zase o něco silnější! Temný rytíř povstal z gauče a chystá se na tu kopu práce před námi,“ uvedl Rous po volbách v jednom ze svých postů na Facebooku.

I přes propad u voličů oproti předešlým volbám se podařilo získat čtyři pozice v krajském zastupitelstvu komunistům. Jedno z nich obsadil Jaromír Kohlíček, 67letý europoslanec a zastupitel Teplic. Do kraje se dostal díky preferenčním hlasům. Tajemnice okresního výboru KSČM v Teplicích vnímá výsledek komunistů z Teplicka rozpačitě. „Sestupná tendence voličů KSČM je patrná ve všech městech i obcích našeho okresu. Za Teplice už máme jediný mandát. Ukazuje se, že klasická levice dnes už voliče neoslovuje,“ podotkla Jitka Hanousková.

Poslední dvě místa v 55členném seznamu patří za teplický okres ODS. Premiéra pod hlavičkou této strany čeká v krajském zastupitelstvu Jana Růžičku z Krupky a Ivu Dvořákovou z Teplic. 31letý Růžička je obchodním ředitelem, zároveň působí jako krajský předseda KDU – ČSL. Mimo to vede v Krupce Spolek pro záchranu hradu Kyšperk. 44letá Dvořáková je radní Teplic, pracuje jako advokátka. Svoji praxi v právním světě vnímá jako velkou výhodu a důležitý přínos pro práci v krajském zastupitelstvu. „Úspěch ODS jako celku vnímám velmi kladně zejména ve vztahu k rudému severu,“ sdělila teplická advokátka, která je členkou vyjednávacího týmu za ODS.