„Začínali jsme s kroužkem první pomoci a zdravotními dozory na akcích. Od té doby se naše činnost rozrostla,“ říká mladý zdravotník. Vloni a letos se kromě běžných aktivit společně s dalšími dobrovolníky zapojil do náročné péče o covidové pacienty, čímž si rozšířil své portfolio dobrovolnických počinů o další směr. I proto si Jiří Herlitze vysloužil nominaci na titul Osobnost roku Ústeckého kraje v rámci ankety společnosti Metropol.

Uplynulý rok 2020 byl zvláštní a na události bohatý, i když většina z nás se z nich neradovala. I tak má loňských 12 měsíců své hrdiny. „Nominace vytváříme společně s partnery ankety. Letos se jedná už o 10. ročník. Hlasovat se může do konce dubna. Vyhlášení plánujeme na 11. května. Mělo by být v Zahradním domě v Teplicích, podle situace uvnitř v sále, případně ve venkovních prostorách,“ uvedla za pořadatelský tým Metropolu Ladislava Richterová.

Anketu pořádá společnost Metropol ve spolupráci se Skupinou ČEZ. Vyhlášena je v několika kategoriích, jako je třeba kultura, sport, podnikání či dobrý skutek. Hlasuje se prostřednictvím tištěných kupónů, ale zejména na internetu. Záštitu, podobně jako v předchozích letech, převzal hejtman Ústeckého kraje. Mezi dvacítku nominovaných jmen se v letošní anketě dostalo 8 lidí z teplických firem a organizací.

V kategorii Podnikání a management je na cenu navržený Petr Bohuslav. Zlepšovatel ze závodu Knaufinsulation Krupka. V nominačním profilu se o něm píše, že vyniká energií měnit věci k lepšímu, kreativitou a schopností vidět a přemýšlet o procesech nově. Jeho zlepšovací návrhy jsou ve společnosti rovnou realizovány přímo v praxi. V závodě pracuje nepřetržitě od samotného startu v roce 2006.



Ve stejné kategorii o přízeň hlasujících letos usiluje zakladatel společnosti Stavario se sídlem v Duchcově Josef Beneš. Znát ho můžete z televize, je totiž expertem pro rekonstrukce v pořadu TV Prima Fachmani. Do ankety o osobnost kraje ho pořadatelé navrhli především za kontinuální růst firmy a inovace jejich produktů pro online správu a řízení stavební firmy. Včetně online stavebního deníku, jehož autorem je právě Josef Beneš.



V odvětví Veřejná správa reprezentuje v anketě Teplicko dlouholetá ředitelka Domova důchodců v Bystřanech Miroslava Barešová. Pobytové sociální služby neměly uplynulý rok v souvislosti s pandemií vůbec snadný. V Bystřanech se museli postarat o nejohroženější skupinu seniorů, kterých tu v současné době mají 170. Stará se o ně 110 zaměstnanců, kteří prokázali vysoké morální kvality a z vlastní nemoci, karantény či péče o děti se do pracovního procesu vraceli, jak nejrychleji to šlo. V nominaci se v těžké koronavirové době odrazila práce celého domova, který Miroslava Barešová už řadu let vede.

„Ocenění zaslouží ona, stejně jako všichni zaměstnanci Domova důchodců Bystřany za práci, kterou odvádějí nejen v této komplikované době, ale za vše, co se jim podařilo v Bystřanech vybudovat. Je to poděkování za lidskou a přátelskou tvář, kterou domovu vtiskli a za práci, kterou stále odvádějí s nadšením a láskou,“ podpořila na sociálních sítích nominaci své maminky Miroslavy Barešové dcera Tamara.



Kdo by neznal Petra Stolaře. Principál Divadla v Pytli z Hrobu letos obdržel nominaci v kategorii Kultura. Pod jeho vedením se herci i přes nepřející situaci nevzdali. Uspořádali několik spanilých jízd po městech a obcích Ústeckého kraje, potěšili kolemjdoucí a udělali jim radost. Na místo slavnostního zahájení lázeňské sezóny uspořádali lázeňské korzo, kde se shromáždily osobnosti, které Teplice v minulosti navštívily. V jejich produkci se konalo také pohádkové safari v ZOO Chomutov anebo slavnosti babího léta. „Děláme, co nás baví. A těší nás, když to dělá radost i ostatním. Není to dobrá doba. Ale smích a dobrou náladu si vzít nenecháme,“ komentuje Stolař.



Ve stejné kategorii je zařazený také Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice. Přesto, že větší část naplánovaného koncertního turné v Čechách i v zahraničí se vloni kvůli pandemii nemohla uskutečnit, filharmonici cvičili doma a natáčeli online koncerty, které potěšily řadu posluchačů. A za pomoci nahrávacího studia z Mostu v tom pokračují i letos. Každý týden připraví po jednom koncertu.

Podpořit v rámci ankety můžete také projekt Projev akademického malíře Ilji Šavla. In memoriam. „Byl spontánní, dramatický, s přesně vyváženou funkcí barvy ve vztahu k zobrazovanému. Jeho doménou byla krajina a zátiší. Zamiloval si Teplice, kde vytvořil nesčetné množství vedut s jejich památkami zejména zmizelými. V zátiších se zaměřil na květiny a estetické solitéry starého skla, porcelánu, keramiky a nábytku,“ píší pořadatelé ankety v nominačním profilu teplického umělce. Ilja Šavel byl nositelem zlaté medaile z Veletrhu umění v Paříži. Jeho životní pouť a umělecká tvorba se uzavřely 25. prosince roku 2020.

Dvě želízka v ohni má Teplicko v oblasti Dobrý skutek. Nominační porotu zaujaly aktivity Jiřího Herlitzeho a Roberta Zauera.



Jiří Herlitze se se svými kolegy, členy i dobrovolníky z humanitární jednotky Českého červeného kříže Teplice vloni i letos zapojil do boje proti pandemii. Zajišťovali například manipulaci s pacienty na lůžku, jejich polohování a hygienu, stravování, neinvazivní měření fyziologických funkcí a všeobecnou pomoc zdravotnickému personálu. Letos v březnu vyslyšeli SOS volání přetížené nemocnice v Karlových Varech a pomohli i tam. Kromě této nominace má Jiří také pozvánku mezi osobnosti v projektu Křesadlo 2020. „Je to velký muž s ještě větším srdcem. Vždy, když je ve vaší blízkosti, cítíte se v pohodě. Nenápadný, tichý, skromný a o to víc si zaslouží pozornost,“ podpořila nominaci dobrovolníka z Českého Červeného kříže Petra Hessová z Centra pro celou rodinu Teplice.



Druhým kandidátem pro titul osobnost roku z Teplicka je předseda spolku Spolu proti samotě Robert Zauer. Stojí za projektem tohoto dobrovolnického sdružení. Dobrovolníci neúnavně pomáhali a stále pomáhají především osamělým seniorům překonávat tíživou situaci v odloučení. Chodí jim nakupovat, venčit psi, telefonují si s nimi. Vloni uspořádali v Zámecké zahradě několik pikniků a dokonce i jeden celostátní, kterého se na různých místech ČR zúčastnilo 40 spolků a tak vytvořily celostátní rekord. Tepličtí začínali ve čtyřech, dnes už jich je přes 30 a jsou skvělá parta.