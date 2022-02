/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Bystřan jsme starostovi Ivanu Vinickému položili otázku.

Ivan Vinický, starosta obce Bystřany. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Letošní rok je pro vás volební, budete obhajovat svůj post v čele Bystřan?

Zatím to vše zvažuji. Dávám si proti sobě pro a proti. Ale už jsem zaznamenal od lidí řadu podnětů, že bych měl pokračovat. Už proto, že je rozjetých několik větších projektů, které se musejí v Bystřanech dotáhnout. Úplně rozhodnutý ale nejsem. Taky musím přihlížet k mému věku, nejsem úplně nejmladší. Navíc na úřadu působím už dvě desítky let, tak by to možná chtělo změnu. Poslední dva roky, které ovlivnila covidová situace, byly hodně náročné, dopady to má ještě nyní. Volby jsou ale až na podzim, což je ještě dost času si to všechno pořádně rozmyslet a správně se rozhodnout.