Budete znova kandidovat a jaké máte osobní přání? Původně jsem nechtěl už pokračovat. Ale začali za mnou chodit starší lidé tady u nás v Hostomicích s tím, že by to byla velká škoda, kdybych teď přestal. Je tady totiž řada rozdělaných věcí, které bych ještě měl prý třeba dokončit. Takže jsem své plány přehodnotil a ještě jednou to zkusím. Zdraví mi slouží, takže jdu do toho.

Plány Hostomic? Předělat bývalou hospodu na kulturák a udělat chodník na Světec

A osobní přání do života? Tak kromě pevného zdraví, což je klasické přání, to musím vše vydržet. Mám chaloupku, které se chci věnovat a více se o ni starat. A zejména bych potřeboval více času na můj koníček. Mám totiž doma veteránka. Dávám dohromady malou motorku. Už na tom dělám deset let a nemám čas to dát do kupy.