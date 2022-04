/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Rtyně nad Bílinou jsme starostovi Jaroslavu Liškovi položili otázku.

Jaroslav Liška, starosta Rtyně nad Bílinou | Foto: Deník/Petr Málek

Obec potřebuje udělat kanalizaci, v jaké fázi jsou plány?

Už v minulosti jsme o ní několikrát uvažovali, měli jsme na to tehdy i připravený projekt. Nesehnali jsme ale dotační peníze. Teď tento záměr oprašujeme, projektanti nám dokreslují plány. Doufám, že se to podaří, protože potřebujeme odkanalizovat celou obec včetně vsí okolo. Po etapách samozřejmě. Něco na to máme v rozpočtu taky našetřené, ale v dnešní době to bez státní podpory nejde udělat. Tak uvidíme, zda to konečně dotáhneme.