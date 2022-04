/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě obce Srbice jsme starostce Lence Polcarové položili otázku.

Lenka Polcarová, starostka obce Srbice | Foto: Obec Srbice

Jednou z investičních priorit pro aktuální volební období byla kanalizace obce. V jaké fázi je tato akce, případně další?

V roce 2018 se v obci Nové Srbice dokončila nová kanalizační síť a čištění odpadních vod. Druhá etapa proběhla ve Starých Srbicích. Z dalších investičních akcí se povedlo udělat místní silnici v obci. Do dalšího volebního období půjdeme s tím, že bychom chtěli řešit situaci okolo frekventované komunikace I/13, která tudy vede. Bylo by dobré udělat chodník od nás ze Srbic do Teplic, po bezpečnou cestu chodců. To také chceme v dalších letech dotáhnout.