Teplické Aquacentrum, Thermalium i botanická zahrada se ve čtvrtek 3. prosince otevřou pro veřejnost. Fungovat s omezeními bude ledová plocha v Teplicích, k dispozici veřejnosti bude například i bazén v Bílině. Podle protiepidemických opatření mohou po konzultaci s hygienou s různými omezeními opět zahájit provoz. Na základě nařízení vlády, které hovoří o jednom člověku na patnáct metrů čtverečních plochy, musí bazény omezit maximální počet lidí. Zimák to má jinak. Zjišťovali jsme otevírací doby, ceny a také jaká omezení budou platit.

Od čtvrtka bude k dispozici plavecký bazén v Aquacentru. Dětský svět potřebuje po pauze delší přípravu, provoz zahájí až od pondělí. „Obě sekce budou fungovat odděleně. Do plaveckého bazénu máme povolenou kapacitu 50 návštěvníků v jeden okamžik. Rekreační bazén s funkčními atrakcemi bude mít oproti normálu sníženou kapacitu na 180 lidí. Za určitých podmínek bude fungovat i sauna,“ popsal ředitel zařízení Michael Paraska.

Bazén s teplou vodou v Thermaliu Teplice, které je veřejnosti dostupné v lázních, začne také od čtvrtka 3. prosince fungovat v omezené podobě. Otvírací doba i vstupné zůstanou oproti normálu nezměněny. „Kapacita areálu bude snížena na 60 osob. Omezené bude fungování sauny,“ uvedla společnost Lázně Teplice v Čechách na webových stránkách.

V teplickém Thermaliu dezinfikují povrchy v pravidelných intervalech a nasazením nejvyšší možné intenzity čištění vody. „Používáme průběžné třífázové čištění roztokem směsných oxidantů, který vyrábíme přímo na místě, abychom dosáhli maximální účinnosti. Nečistoty zachycují pískové filtry a pro zvýšení efektu je použita UV lampa, která ničí veškeré mikroorganismy. Takto se zcela vydezinfikuje a obmění celý bazén každé dvě hodiny,“ vysvětlil provozovatel na webu.

Zimní stadion a sportovní hala na Stínadlech také mohou fungovat. Podle ředitele tohoto městského zařízení Pavla Tetřeva se ale na ně nevztahují podmínky ohledně metrů čtverečních. „Limitováni jsme počtem 10 lidí. A to jak na hale, tak na ledě. Všichni s rouškou,“ informoval zástupce provozovatele. O veřejném bruslení za těchto podmínek nemůže být podle ředitele řeč. Kluby se musejí podmínkám přizpůsobit.

Uzavřený zůstane pro veřejnost zimní stadion v Bílině. „Otevření se neplánuje,“ sdělila den před rozvolněním omezení pro sportoviště mluvčí města Pavlína Nevrlá. Dodala, že tam probíhají tréninky sportovních klubů. „Plavecká hala od čtvrtka otevřená bude s tím, že se ještě upřesňuje počet návštěvníků, kteří tam mohou v jeden okamžik pobývat,“ podotkla.

Botanická zahrada otevře po koronavirové pauze své brány ve čtvrtek v 9 hodin. Lidé musí dodržovat rozestupy a mají mít zakrytá ústa a nos. „Využívejte bezkontaktní platební metody a řiďte se pokyny pracovníků zahrady,“ apeloval ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla. K vidění je tam nyní výstava Viva Mexico. Ta představuje zlomek velmi bohaté mexické kultury spojené s některými netradičními zvyky. Botanický areál má přes podzim a zimu otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Plné vstupné je 90 korun a snížené 50 korun.

Kolik zaplatíte:



Aquacentrum

Dospělí za hodinu v dětském světě zaplatí 100 korun, dítě (10 – 15 let) 80 korun. Lze využít rodinné vstupné, kde vstup dospělého vyjde na 80 korun za hodin, dítě od 6 do 10 let 70 korun a dítě do 6 let 20 korun. Za plavecký bazén dospělí zaplatí 60 korun na hodinu, dítě 40 korun. Kompletní ceník je na webových stránkách Aquacentra. Otevřeno bude každý den od 9 do 21 hodin, v pondělí až do 13 hodin. V případě dotazů číslo na recepci 417 577 164.



Thermalium

Jak je otevřeno: Po – Pá 11:00 – 21:00 (sauny 13:00 – 21:00); So 10:00 – 21:00 (sauny 13:00 – 21:00); Ne 7:30 – 21:00 (sauny 13:00 – 21:00). Vstupné do termálních bazénů je 200 Kč za 90 minut. Recepce tel.: 417 978 100.