Takový zájem historie těchto akcí v botanické zahradě snad ani nepamatuje. Na oblíbenou jarní událost Velikonoční tvoření v Botanické zahradě Teplice přišlo v minulých dnech obdivuhodných 1055 osob.

Velikonoční tvořivé dny v Botanické zahradě Teplice | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Ředitel botanického areálu Petr Šíla je spokojený. "My vám za to děkujeme. Oblíbené velikonoční tvoření je za námi a nám nezbývá doufat, že máte na Velikonoce dostatečně nazdobeno," napsal na profil botanické zahrady. Podívejte se do naší fotogalerie, třeba se najdete na fotkách, pokud jste o víkendu byli v botanické zahradě lapat velikonoční náladu.