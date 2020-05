Každé ráno štěkání a veselé vítání psů, kteří se těší na první ranní proběhnutí a vyvenčení. Kolečko úklidu všech kotců i pokojíčku koček, kontrola a podání léků všem čtyřnohým pacientům, kteří jsou v léčení. S příchodem pandemie a nouzového stavu se na téhle každodenní rutině v útulku AniDef v Žimu na Teplicku nic nezměnilo. Až na to, že ubylo rukou dobrovolníků i peněz, na nichž je činnost útulku závislá.

„Následky současné krize jsme začali pociťovat okamžitě a zřejmě nás ještě to nejhorší čeká,“ myslí si vedoucí útulku Barbora Benešová. „Spousta firem nepřežila nebo jsou v problémech, spousta lidí ztratila zaměstnání. Podpora neziskových organizací, jako je ta naše, bývá přitom první, na čem lidé šetří,“ obává se. „Jenže psi a kočky, o které se staráme, dál potřebují jíst a jezdit k veterináři, a my jsme ti jediní, koho mají, spoléhají na nás. My na oplátku spoléháme na spoustu dobrých lidí, že nás v tom nenechají,“ doufá Benešová.

Bezpečnostní opatření už naštěstí dovolila, aby útulek opět navštěvovali alespoň dobrovolníci. „Velkým a náročným úkolem teď bude, aby to nepocítila zvířata, o která se staráme,“ říká ošetřovatelka Kateřina Hadrabová. Filozofií útulku je dát šanci na život každému zvířeti, pokud to jeho stav aspoň trochu dovolí a zvíře má chuť bojovat. „Nikdy jsme neutratili zvíře proto, že by léčba byla moc drahá a neměli bychom na ni, a je naší noční můrou, že bychom se takto museli rozhodovat,“ tvrdí.

Aby zvířatům útulek zajistil kvalitní veterinární péči, je závislý na podpoře a darech veřejnosti. Vydělává si na sebe ale i sám. Účastí na řadě akcí, kde ošetřovatelé prezentují svou práci pro zvířata. O tyto příležitosti ale v jarní sezóně azyl pro opuštěná zvířata přišel. „Museli jsme zrušit tradiční vítání jara v útulku i loni neskutečně vydařený duchcovský ples pro útulky. Padla řada voříškiád a výstav, koronavirus nás připravil i o účast na zahájení lázeňské sezony v Teplicích. Finance, o které jsme tak přišli, počítáme na desetitisíce,“ přibližuje dopady pandemie a vládních opatření vedoucí Benešová.

Zájemců o zvířata neubylo

Přijatých zatoulaných i opuštěných a odložených zvířat však neubylo. „Naštěstí se ale nezastavily ani adopce a pejsky i kočky se daří umisťovat do nových rodin. Naopak, pro některé lidi je karanténa příležitost mít čas na nové zvíře, důležité ale je, aby při návratu do normálu nebyl pes najednou na obtíž,“ dodává Hadrabová.

Způsobů, jak pomoci útulku pro opuštěná a týraná zvířata v Žimu je několik. Nejlepší a nejjednodušší cesta je aktuálně přispět jakoukoli částkou na transparentní účet č.: 2401251539 / 2010.