Rovné stovky se 14. listopadu dožila Jarmila Hausknechtová. Životní jubileum babička oslaví v rodinném kruhu.

Foto: Deník/Petr Málek

Udržuje se stále v plné duševní svěžesti, což jí umožňuje prostý a všem dostupný recept. Dlouhověkost jí zaručuje četba knih a časopisů. Mozek má v neustálé pohotovosti kvůli luštění křížovek, což je jeden ze současných koníčků. Do 70 let aktivně cvičila. Chodila do Sokola.Narodila se v roce 1922 v Hostomicích. Žila a pracovala v Chotějovicích, jako kadeřnice v malé provozovně, nějaký čas působila také v Elektrosvitu. Část života strávila v Rakousku. Zpět do Čech přijela před šesti lety. Vychovala dvě dcery, má čtyři vnoučata, osm pravnoučat a deset prapravnoučat.