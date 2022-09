Představu prezentoval architekt Petr Sedláček z teplického ateliéeru MISE. Na vizualizacích ukázal, jak by objekt třeba vypadal, nikoli ale po architektonické stránce, nýbrž z hlediska jeho funkčnosti a využití. Pětipatrový dům by mohl zahrnovat nejen parkoviště, ale také sportovní halu. Třeba pro basketbalisty, kterým v Teplicích pokulhává jejich zázemí pro sportování na Letné.

„Je to ale skutečně pouze představa. Pokud by nebyla hala, může být ještě více prostoru pro parkování. Otázkou je, zda chceme zase všechna auta nahnat sem do Alejní ulice,“ poznamenal Sedláček. Parkovací dům by měl v případě se sportovní halou, nabídnout téměř dvojnásobek stávajících kapacit velkého parkoviště, kam se nyní vyjede přibližně 200 aut.

Nápad s halou se líbí opozičnímu zastupitelovi Zdeňku Bergmanovi, který je zároveň ředitelem Gymnázia Teplice. To je rovněž v Alejní ulici, hned naproti. „Vítám to. Jako gymnázium máme malé prostory pro tělocvik, snažím se to řešit po své linii, ale nápad s halou jako další tělocvičnou se mi líbí,“ okomentoval předložený návrh, který v sále viděla padesátka lidí z řad veřejnosti.

Plán s parkovacím domem do budoucnosti města kvitoval také Adam Souček (Volba pro Teplice) ze strany Zelených, který je předsedou výboru pro dopravu v Teplicích. „Otázku zkapacitnění parkování je potřeba rychle vyřešit. Řada lidí kolikrát po městě krouží a hledá marně volná místa,“ řekl. „Na první pohled to je hezké, realizace při zvyšujících se cenách bude druhá věc,“ podotknul.

Přítomným lidem z řad veřejnosti se nápad na parkovací dům většinou líbil. Shodli se ale také v tom, že město by mělo řešit parkování na sídlištích a ve zhuštěných ulicích v centru. Podle primátora Teplic Hynka Hanzy (ODS) i to město plánuje. Například na sídlišti Šanov II, nebo v Řetenicích. Změny se v budoucnu chystají také v centru Teplic.