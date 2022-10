Zaparkovat večer tu je problém. „Zrovna v pondělí jsem večer kroužil několik minut, než jsem našel volné místo,“ stěžoval si Milan Dvořák. Vracel se domů po 12hodinové směně u stroje v továrně. Těšil se do postele, ale místo toho se nervoval, kam zaparkovat. To platí pro celé sídliště Šanov II. Včetně dlouhé tepny Trnovanská. Najít tu parkovací místo je a bude čím dál složitější.

Jak by měla vypadat doprava v celých Teplicích, to zohledňuje městský plán mobility. Při jeho vytváření odborníci vyhodnocovali počty parkujících aut z hlediska uživatelských skupin v sídlištích města. Výsledkem je, že kapacity dnešním potřebám už nestačí. Dnes má prakticky každá druhá rodina už dvě auta. Přitom sídliště se stavěla s jinou kapacitou silnic a parkovacích míst na nich.

Zeleně má ubýt málo

Teplický architekt Petr Sedláček na nedávném setkání s obyvateli Teplic na toto téma představil několik možností, jak parkování v sídlištích odlehčit. Představil také vizi na parkovací dům v Alejní ulici. Lidi ale více zajímalo parkování na sídlištích. Například v Trnovanské ulici. Tady se podle Sedláčka do budoucna nabízí možnost vytvoření víceúrovňového parkování. „V současné době je zde pro více než 1 300 bytů k dispozici přibližně 560 míst. Navrhovaný projekt by mohl kapacitu zvýšit až na přibližně 1 150 míst,“ zmínil architekt při prezentaci celé vize. Lidé v sále k tomu na projekci na plátně viděli vizualizaci, který pro představu ukazovala, jak by to mohlo vypadat v reálu. Po délce celého trnovanského „hada“, který se táhne od Sometu až k Panorámě, mají být čtyři patrové stavby pro odstavení aut. Jedna z nich například na stávajícím parkovišti „u Tučka“. Více prozrazuje nákres.

Místní na nedostatečné možnosti k parkování nadávají. „Už by s tím měli něco udělat. Lidé tu stojí i na trávě, aby mohli odstavit své auto. Mně osobně ho tu už jednou dokonce někdo odřel, když se chtěl vtěsnat do plné řady,“ uvedl v diskusi na toto téma Jaroslav Svoboda z Teplic. Podobných komentářů, kde si lidé stěžovali na nedostatek místo pro parkování v Trnovanské ulici, se hned pod prvním krátkým článkem o změně v parkování na sídlištích sešla celá řada. Byli jsme se na obou místech, v Trnovanské i Zrenjaninské na druhém konci města, přímo podívat. Ve středu 19. října dopoledne nebyly tyto ulice tolik zatížené. Podle místních je situace katastrofální odpoledne a hlavně večer, kdy se řada lidí vrací z práce domů.

Vedle Olympie mají vyrůst další haly. Místní se bouří, nechtějí přijít o zeleň

Se zásahem do současného stavu obou ulic souvisí úprava zeleně. Podle vedení města má všechny návrhy spojovat snaha o co nejmenší vliv na městskou přírodu. „Počítáme s opravdu minimálním a nezbytným zásahem do zeleně v daných místech. Není ale možné zvýšit počet míst k parkování, aniž bychom nějakou část trávníků nebo několik stromů neubrali,“ poznamenal primátor Teplic Hynek Hanza.

Změny nastanou i na opačném konci Teplic, konkrétně na sídlišti za Perlou v Řetenicích. Vedoucí odboru dopravy na teplickém magistrátu Milan Slepička veřejnosti na setkání v divadle představil návrh na zvýšení počtu parkovacích míst ve Zrenjaninské ulici. „Po rozšíření by se tu mohlo parkovat po obou stranách ulice. Další místa by měla přinést úprava obslužných komunikací kolem vybraných domů,“ zmínil, přičemž jeho slova doplnil rovněž vizuál. Nové parkovací plochy tam byly zakresleny v bočních uličkách u domů směrem k ulici Buzulucká. Celkem by v místě přibylo téměř 120 parkovacích míst.