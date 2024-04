Parkování v centru Teplic zdarma? Výhoda pro firmy, nevýhoda pro vyřízení věcí

Benešák plno, náměstí Svobody bez šance. U pošty ani jedno volné místo. Někdy to je na fakt na hlavu. No řekněte sami, kolik koleček po ulicích centra města Teplice nyní uděláte, abyste našli alespoň jedno volné místo na parkování? Praxe jasně ukazuje, že parkování bez placení v centru lázeňského města Teplice není to pravé ořechové. Už tehdy to prorokoval Jaroslav Kubera, když na několik měsíců před lety zrušil dočasně placené stání v centru města Teplice. Byl stejný problém, přeplněno po celý den majiteli aut, kteří vyhráli ranní závod od volná místa.

Parkování v Teplicích. | Video: Deník/Petr Málek