Bílina investuje deset milionů korun do nových parkovišť

Po lepším parkování v okolí hokejového stadionu v Bílině volá už řadu let sportovní fanda František Bílek. „Kdykoliv přijedu do Bíliny na hokej, nemám kde nechat auto," říká. „Více místa pro diváky, kteří přijíždí na hokej autem, by se určitě hodilo,“ komentuje.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Zaparkovat u stadionu v Bílině je před hokejovým utkáním prakticky nemožné. Podle vedení města by se to ale brzo mělo změnit. Se zvýšením kapacit odstavných ploch u bílinského sportoviště totiž počítá schválený rozpočet na příští rok. “Je to jednou z našich významných investiční akcí. Chceme na to uvolnit šest milionů korun,“ sdělila starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Po zlepšením situace s parkováním u zimního stadionu fanoušci v Bílině volají už dlouho. Město to například řešilo před třemi lety. V návrhu bylo vybudování dvacet míst v zadní části za stadionem, kde byla za fungování původního nekrytého kluziště před vybudováním kryté zimní arény malá tribuna. I pro další roky město uvažuje o využití ploch za stadionem a v nejbližším okolí. Restaurace chtějí ve čtvrtek otevřít. Situace je tragická, říkají provozovatelé Přečíst článek › Zlepšit by se mělo parkování i v jiných částech města. Na dílčí projekty si radnice dala do návrhu rozpočtu částku 3 milióny korun. Přes další milión budou stát projektové dokumentace na konkrétní úpravu parkování v ulicích ČSA, Litoměřická, Fügnerova, Aléská, Jižní, Čapkova, Za Chlumem za blokem 6, na křížení ulic Jiráskova a Jižní. „Dostane se také na vybudování nového parkoviště v areálu nemocnice,“ podotkla starostka. Podobně jako fanoušci u zimního stadionu volají po větších kapacitách pro auta lidé ze sídliště Za Chlumem. Bydlí zde například Monika Svobodová. „Když přijedu pozdě večer, nemám vůbec šanci najít volné místo. Musím tu někdy kroužit i deset minut, než dokážu někde zaparkovat, abych neporušovala předpisy,“ zmínila žena. Město si podle starostky Zuzany Schwarz Bařtipánové chce na zlepšení parkování nechat vypracovat studii na tři až čtyři parkovací domy. OBRAZEM: Hrobem projela andělská jízda, vánoční strom se rozsvítí v neděli Přečíst článek › Řešení parkování patří k významné položce v investiční části navrženého rozpočtu. Ten v minulých dnech schválili zastupitelé jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí necelých 50 milionů korun. Do červených čísel se ale město nedostane. Převis výdajové části oproti příjmům pokryje radnice ze zdrojů přebytku hospodaření v minulých letech. Podle mluvčí města Pavlíny Nevrlé, bude hospodaření Bíliny podobně jako letos i v příštím roce poznamenáno pandemií koronaviru. „V příštím roce je předpokládaný propad příjmů, a to zhruba o 30 milionů. Zejména v daňových příjmech, jelikož klesly sdílené daně od státu,“ uvedla mluvčí. Zastupitelé schválili celkové příjmy ve výši 365 milionů korun a výdaje ve výši necelých 415 milionů korun.