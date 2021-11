Parkoviště v bílinské nemocnici čeká kolaudace, pak hned začne sloužit

V areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině je připraveno nové parkoviště.Podle informace z radnice by tu mohli řidiči zaparkovat své automobily hned po kolaudaci, která by měla být vyřízená do 14 dnů, tedy někdy na přelomu listopadu a prosince.

Parkoviště, ilustrační foto | Foto: Michal Fanta

Parkoviště bylo vybudováno z materiálu Ecoraster, což je trvale udržitelný systém zatravňovací dlažby s funkcí přirozeně zadržovat dešťovou vodu. V nemocnici se jedná o novinku. O parkování je zájem. V některých vytížených dnech je problém v areálu najít volné místo pro dočasné odstavení vozidla.