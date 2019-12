V minulých dnech podal znovu stížnost k Ústavnímu soudu. Nelíbí se mu, jakým způsobem ústecký tribunál před dvěma měsíci zrušil jeho návrh na neplatnost hlasování.

„Jako občan Bíliny s průběhem voleb stále nesouhlasím a stěžovat si na to je moje zákonné právo. Ani v opakovaném nařízeném projednání se mi nelíbil postup a následné odůvodnění krajského soudu,“ řekl Musil ve čtvrtek Deníku s tím, že mu nejde o opakování voleb. Chce poukázat na to, že se při nich podvádělo. „A to přeci nelze při takovém důležitém aktu tolerovat. Soud zamítnutím mých připomínek dal jasně najevo, kde až je hranice zákona a co všechno se dá v případě voleb udělat,“ dodal.

Redakce Deníku má Musilovu stížnost k dispozici. Na 23 stranách v ní v jednotlivých bodech rozvádí, co vše se mu v přípravách a průběhu voleb nelíbilo. „Komise byly jmenovány v rozporu se zákonem. Při sčítání byly pozměněny hlasovací lístky, respektive doplněny preferenční hlasy. V některých obvodech se kupčilo s hlasy, lidé za úplatu plnili dané pokyny,“ poukázal Musil, jenž neúspěšně kandidoval za sdružení Nezávislí v Bílině - HNHRM.

To, jak ve městě pod Bořněm loni na podzim volby proběhly, prověřoval krajský soud už dvakrát. Některé Musilem předložené důkazy rovnou smetl ze stolu a označil je za nepodstatné vzhledem k výsledku. V konečném verdiktu v obou případech soudní tribunál prohlásil volby za platné a bezproblémové.

Zastupitelé Bíliny se podivují

V nové stížnosti Musil mimo jiné také zmiňuje, že nebylo vyslechnuto dvanáct navrhovaných svědků. Současně označuje některá rozhodnutí senátu za spekulativní.

Nad jeho opakovaným postupem se pozastavuje starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. Podle ní dělá zbytečné aféry. „Soud se k celé věci už jasně vyjádřil. Nevím, na čem novém chce pan Musil stavět. Je to akorát ztráta času, pokud se to celé musí řešit opakovaně dokola,“ okomentovala současný stav představitelka Bíliny.

Informace o opakované stížnosti pobavila zastupitele města Pavla Pastyříka. S postupem Pavla Musila je ale smířený. „Pokud se stále domnívá, že má závazné důkazy, je jeho svaté právo trvat na tom, aby se vše prošetřilo,“ konstatoval člen bílinského zastupitelstva.

Ústavní soud už Musilovu stížnost přijal. Jak v ní rozhodne, není jasné. „Je potřeba počítat s několika měsíci,“ tlumočila slova vedoucího protokolu soudu Pavla Dvořáka MF Dnes, která na pokračování tahanic ohledně voleb v Bílině v těchto dnech upozornila.

Pokud Ústavní soud opakované stížnosti vyhoví, vrátí se celá záležitost opět na začátek do Ústí ke krajskému soudu, který se komunálním hlasováním v Bílině bude muset zabývat už potřetí.

Pavel Musil rozhodnutí ústavního soudu nechce předjímat. „Co bude dál, uvidíme. Počkejme si na to, jak se k tomu senát postaví,“ uvedl s tím, že ani to ještě nemusí být konečná tečka.