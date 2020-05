Moderní operační sály, centrální sterilizace a ARO. Všude to voní novotou. Když stojíte mezi naleštěnými lůžky, světly a přístroji, připadáte si jako v seriálu z nemocničního prostředí. Už jen čekáte, kdy dveřmi vejde dr. House nebo primář Suchý. Ten správný cvrkot začne ale až v létě, až nový pavilon v teplické nemocnici dovybaví vším potřebným. V našem článku se dočtete o tom, jak to všechno vznikalo, že na to byly plány už před 20 lety, jenže první snaha nevyšla. V článku jsou také ohlasy pacientů na teplickou nemocnici. Primář z chirurgie tam uvádí, jak se těší, až bude operovat v novém. Kolik to vše stojí? Jak to před lety viděl tehdejší ředitel nemocnice. Kdo všechny byl na střihání pásky? Pokud vás něco z toho zaujalo, čtěte dále…

V Teplicích právě skončila největší investiční akce v třináctileté historii společnosti Krajská zdravotní, pod jejíž správu nemocnice spadá. Lékaři pro svou práci dostali prostředí odpovídající standardům třetího tisíciletí. Pro pacienty tu bude nejmodernější vybavení a zdravotnická technika. „Nové sály už byly potřeba. Od té doby, co jsem před mnoha lety nastoupil do teplické nemocnice, jsem po celou dobu operoval prakticky ve stejných podmínkách. Prostředí, které budeme teď využívat, je zcela nové pro nás i pro pacienta,“ konstatoval na jednom z nových operačních sálů primář chirurgie Martin Sessek.

Místnosti pro lékařské zákroky jsou součástí komplexu, který vyrostl v zadní části nemocnice, hned v sousedství stávající chirurgie a gynekologie. Vlastní stavba budovy vyšla na 325 milionů korun. Vybavením výpočetní a zdravotnickou technikou, vytvořením zázemí a dalšími potřebnými nákupy se konečná cena dorovná na přibližně 400 milionů. „Tím to ale nekončí. V příštím roce se dočkají také budoucí maminky, protože na řadu přijde ještě modernizace porodnice,“ sdělil k plánům hejtman Oldřich Bubeníček. Nemocnice má také podporu od města, které pro ni každoročně uvolní z rozpočtu peníze, například teď 2 miliony korun právě jako příspěvek na vybavení nových operačních sálů.

Pacienti většinou operační sál vlivem narkózy příliš nevnímají, nicméně nové vybavení vítají. „Je dobře, když lékař a zdravotní sestry pracují v moderním prostředí, kde je vše potřebné pohromadě. Nemocnice si modernizaci zaslouží. Byl jsem tam před lety na operaci, a když jsem viděl ty původní sály z 80. let, tak jsem si hned vzpomněl na seriál Nemocnice na kraji města,“ komentoval důchodce Ladislav z Teplic.

Ve spodní části nové budovy je technické zázemí, v horních patrech operační sály a prostor pro lůžka s neustálým zdravotnickým dohledem. Vše vznikalo tři roky. Lékaři i personál museli po celou dobu tolerovat staveniště. „A za to zaslouží poděkování, že to zvládli přečkat. Za odměnu dostávají nové prostředí pro svou práci,“ zmínil při čtvrtečním slavnostním přestřižení pásky předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

O přístavbě centrálních operačních sálů snil už před 20 lety předchozí ředitel nemocnice Robert Pelíšek. Připravil plány, tehdejší vedení kraje mu na to dalo zelenou. Počítalo se i s heliportem. K vlastní realizaci přístavby ale tehdy nedošlo, investici zastavila hospodářská krize.

Operace jsou nosným programem teplické nemocnice, která zajišťuje péči pro spádovou oblast s 130 tisíci obyvateli. Na všech sálech udělají přes 500 plánovaných i akutních operací za měsíc. Aby vyhověli standardům, jsou částečné modernizace a obměny zařízení potřeba. Teplická nemocnice stejně jako další pod křídly Krajské zdravotní to průběžně dělají. Stojí to ale nemalé peníze. Pro představu resuscitační lůžko s potřebnými přístroji, které umožňuje resuscitaci a intenzivní péči, stojí okolo 120 000 korun. Lůžka pro pooperační a intermediální péči stojí od 40 do 70 tisíc podle toho, zda umožňují zdvih, sklápění a podobně. Běžná standardní pacientská lůžka, kterých jsou v nemocnici stovky, stojí kolem 20 000 korun a po určité době vyžadují inovaci.

Pohled trochu do historie

Jak už jsme uvedli, snaha postavit nové sály místo zastaralých a nevyhovujících, byla už před dvaceti lety. Tehdejší záměr přístavby sálů s heliportem skončil vypracováním projektu a první fází vybudování náhradních energetických zdrojů. Potřebných 200 milionů korun na vlastní realizaci se ale nemocnici nepodařilo získat.

„V prostoru za pavilonem chirurgie je možné udělat úrovňový heliport LZS s parametry, které budou vyhovovat všem předpisům pro denní provoz. Přímo do chirurgie by měla být vybudována lávka. Už na ni máme projekt, měla by stát asi 214 tisíc korun. V prvním patře probouráme okno, uděláme dvojité automatické dveře. Vchod ústí do chodby, kde jsou výtahy, které jezdí do všech pater. Z helikoptéry to bude 25 až 30 metrů do chodby a pak pár metrů na sál. Některé nemocnice to řeší tak, že vrtulníky přistávají na střeše,“ nechal na jaře roku 2000 Teplickému deníku nahlédnout do plánů tehdejší ředitel teplické nemocnice Robert Pelíšek.

Ještě v roce 2012 na otázku Deníku, jak to vypadá s výstavbou nové budovy pro akutní příjem a operační sály, které se v tom roce měly na základě připravené studie začít stavět, uvedl tehdejší mluvčí nemocnice Jiří Vondra: „S ohledem na momentální stav a prognózy příjmů od plátců zdravotní péče – zdravotních pojišťoven, není bohužel vhodná doba pro realizaci projektu výstavby emergency a operačních sálů teplické nemocnice.“

Prezentace nových prostor proběhla ve velkém stylu

Prezentace nového pavilonu a zdravotnických pracovišť, za účasti hostů v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, a zástupců médií, se uskutečnila ve čtvrtek 28. května 2020. Účastníky akce doprovodili předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Aleš Chodacki a ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

"Jsem přesvědčen, že tato investiční akce vstoupí do historie Krajské zdravotní, protože za 13 let od vzniku společnosti je největší a nejdražší. Dílo se nerodilo lehce, cesta k výsledku, který dnes vidíte, byla dlouhá a trnitá. Když jsme uvažovali o záměru, počítali jsme původně s rekonstrukcí stávajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Představenstvo nakonec rozhodlo o přistavení ještě jednoho podlaží pro ARO na právě budovaný pavilon. Celou investici finančně podpořil Ústecký kraj," připomněl předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák. „Chci poděkovat všem pracovníkům teplické nemocnice v čele s ředitelem zdravotní péče MUDr. Tomášem Hrubým, sestrám, zdravotnickému personálu, protože v posledních třech letech byla teplická nemocnice jedno velké staveniště, kdy kromě výstavby pavilonu zde probíhala řada dalších akcí, rekonstrukcí,“ dodal Novák.

BLIŽŠÍ INFORMACE O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU:

1. ČÁST - Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.

Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování 4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

· Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH

· Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

· Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019

2. ČÁST - Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z.

Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technických a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

· Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH

· Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

· Termín zahájení stavebních prací: 24. 1. 2019

· Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019

NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH KČ (přehled):

stavba celkem - 325,3

zdravotnická technika - 60,8

výpočetní technika - 1,1

další vybavení - 5,3

CELKEM - 392,5