Sladká pochoutka totiž vždy nahrazuje dospělácký rum pro dětské účastníky Rumové vánice při vzpomínkovém setkání u pomníku Payera v Šanově v Teplicích.

Rumová vánice je vzpomínkové setkání na památku Julia Payera, který se v Teplicích narodil. Jeden z organizátorů vzpomínkových aktů Martin Ryba, si po zveřenění informace, že rumové pralinky končí, na sociálních sítích povzdechl: "Co teď budu dávat dětem při naší tradiční rumové vánici, to nevím. Dospěláci si dávají rum, ale co teď budeme mít pro mladé příznivce našeho Julia, když končí výroba pralinek?"

Teplice mají v lázeňské části Šanov místo, které odkazuje na jednoho z významných tamních obyvatelů města. Stojí zde pomník Julia Payera. Světoběžníka, významného polárníka, objevitele, kartografa a malíře, který se v roce 1841 narodil právě v jednom z domů v Šanově. Autorem busty Julia Payera je Jan Koblasa.

Rumová vánice je součastí každoročního pietního setkání, které se u busty v šanovském parku. Vždy zazní hymna, oslavná slova směrem k významnému bývalému obyvateli Teplic, a tak se pije na počet rum. Děti místo toho dostávaly vždy právě pralinky.

Teď ale pro Payerovce přišla nemilá zpráva. Společnost Nestlé, která má jeden z výrobních závodů také v průmyslové zóně v Krupce na Teplicku, ukončí výrobu rumových pralinek z olomouckých čokoládoven Zora. A to kvůli údajné klesající poptávce. Tato čokoláda se začala vyrábět v roce 1965. Nestlé se rozhodlo zaměřit na nové produkty, které jsou více oblíbené mezi spotřebiteli.

„Sortiment našich výrobků doplňujeme o novinky, u kterých věříme, že budou naplňovat očekávání, vysoké nároky a preference spotřebitelů," uvedla pro média mluvčí společnosti Nestlé Tereza Skrbková.

