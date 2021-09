Terénní pracovníci z pečovatelské služby dostali v Bílině nové zázemí za 13 miliónů korun. Kapacitu vybudovaného prostoru, který vznikl jako propojka dvou domů se soustředěnou pečovatelskou službou, využije město také pro poradnu, kam budou moci chodit řešit své dotazy pečující osoby z řad veřejnosti. To ale až od příštího roku.

Nový prostor pečovatelské služby v Bílině slouží terénním pracovníkům, brzy zde bude i poradna. | Foto: město Bílina

Novou přístavbu pro pečovatelskou službu v Bílině město otevřelo v pondělí 13. září. „Pečovatelská služba se během uplynulých deseti let rozrostla co do počtu pracovníků dvojnásobně, rozšířila se provozní doba a nabídka služeb. Zároveň již nepůsobí jen na území města Bíliny, ale i v dalších obcích, které o tuto službu pro své obyvatele měly zájem. Kvalitní a moderní zázemí si tedy jistě zaslouží,” okomentovala nové prostory starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová.