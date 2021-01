Kvůli zařazení České republiky na seznam nejrizikovějších zemí, ke kterému přistoupila německá vláda, se značně komplikují cesty pendlerů za prací. Do Saska potřebují lidé pracující za hranicemi dva negativní testy na koronavirus týdně. Jenže s tím začínají být potíže. Volných testovacích termínů rychle ubývá, někde je zcela obsazeno na řadu dní dopředu.

Více než dvacetkrát v měsíci jezdí za prací do Drážďan Kamila Zatloukalová z Teplic. I jí se nyní týká povinnost mít u sebe negativní test na covid-19. „Musím chodit dvakrát týdně. Dříve to problém nebyl, ale teď je o testování velký zájem a je problém s volným termínem. Kdybych si to nezamluvila včas, tak ani nemám šanci,“ vypráví mladá žena, která se nechává otestovat v Ústí. „Mám to po cestě z práce, takže jezdím tam,“ uvedla.

Někteří pendleři mají kvůli novému nařízení velké potíže se zajištěním testů. Například v chomutovské nemocnici bylo včera podle informací na stránkách Krajské zdravotní volno na antigenní testování až 9. února, v děčínském špitále dokonce až 12. února. V Teplicích byly prázdné termíny 4. února, v ústecké Masarykově nemocnici jeden čas už v úterý 26. ledna, dalších pět termínů pak ve čtvrtek 28. ledna.

Pro pendlery je to velká komplikace, zvlášť nyní při startu systému. Testování si navíc musí plánovat dlouho dopředu. Jinak se nedostanu do práce.

„Hledám i v různých jiných městech, kde se nechat otestovat. Když u nás bylo plno, jel jsem jinam. Je to nutnost, bez toho se do práce nedostanu. Teď si to plánuji na dva týdny dopředu, abych se dostal v pohodě,“ potvrdil komplikace Milan Štýbr z Chomutova.

Češtinu neberou

Další problémy jsou s překlady potvrzení. Některá místa při testování zdarma nechtějí potvrzení v cizím jazyce vydávat, Německo ale požaduje doklad v němčině, angličtině nebo francouzštině. Pendleři tak musí tam, kde jim potvrzení v němčině vydají.

Pendlerům se navíc zvýšily náklady, protože zdarma je u nás jeden test za pět dní, kdežto oni potřebují týdně testy dva. Každý týden tak musí jeden hradit ze svého. Mluvilo se sice o tom, že jeden by mohla financovat německá strana, zatím k tomu ale nedošlo. „Stále nikdo nemá informace jak a kde udělat druhý test v Německu. Takže musíme na druhý test u nás a zaplatit si to. Díky bohu stačí antigenní,“ řekl Jaroslav Vomáčka z Děčína, který každý den dojíždí za prací do Königsteinu.

Část pendlerů se také nechává testovat u svého praktického lékaře. Například Vendula Bažová t Rumburku chodí dlouhodobě k lékaři ve Šluknově. „Chodím vždy k panu doktorovi, domluvíme se. Zatím je to bez problémů,“ uvedla.

Zatím bez front

Kvůli zpřísnění opatření se na některých hraničních přechodech s Německem začala v těchto dnech situace komplikovat. Na přechodech s Bavorskem byly v pondělí 25. ledna velmi dlouhé fronty. Pendleři si tam přímo na hranicích v mobilních zařízeních nechávali udělat test, mají obavy z kontrol. Například v Pomezí měřila fronta na testy několik kilometrů

Na hranicích se Saskem, se kterým sousedí Ústecký kraj, byla ale situace úplně jiná. Žádné fronty, průjezd byl bez problémů. „Projeli jsme normálně, žádné zdržení. Žádné kontroly na hranicích nebyly,“ popsala Vendula Bažová, která za prací dojíždí do německého městečka Sebnitz. Pravidelně využívá přechod v Dolní Poustevně.

Čas od času narazí pendleři v Sasku na policejní hlídku, kontroly jsou ale namátkové. Negativním testem byl při pondělní cestě vybavený také Jaroslav Vomáčka. Neměl ho ale komu ukázat. Na hraničním přechodu ve Hřensku němečtí policisté nebyli, nepotkal je tento den ani dál ve vnitrozemí.

Potvrzení měla u sebe i Kamila Zatloukalová. V pondělí ráno 25. ledna ale nenarazila ani na jednoho policistu. „Kontroly jsem žádné nezaznamenala. V minulých dnech jsem jednou viděla německou policii na odstavném parkovišti kousek za hranicemi, ale mě nezastavili. Dělali jen namátkové kontroly aut s českými SPZ,“ konstatovala.