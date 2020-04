O návrat vlaků na Kozí dráhu mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova na Teplicku se nově snaží internetová petice. Její autoři se obrací na Správu železnic, Ministerstvo dopravy a Ústecký kraj, aby co nejdříve provoz na této trati obnovily.

Turisté na Kozí dráze. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Pod elektronickou petici žádající obnovu provozu nákladních i osobních vlaků na Kozí dráze, která příští rok oslaví 150 let od svého vzniku, se doposud podepsalo na internetu více než 550 lidí. „Dopravcům je však protizákonně znemožněno na ní osobní i nákladní vlaky provozovat. Letošní objednávku více než tří set pravidelných sezónních osobních vlaků dopravce KPT Rail manažer infrastruktury Správy železnic neakceptuje,“ napsali autoři výzvy na e-petice.cz. Podle jejich názoru by se o obnovu trati měla zasadit Správa železnic (SŽ) a Ministerstvo dopravy. Ústecký kraj by pak měl veřejně vyjádřit tomuto záměru podporu.