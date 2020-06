Koronavirová opatření s sebou přinesla také díru do rozpočtu divadel na letošní rok. Zasáhla i do nasmlouvaných programů pro Divadlo V Pytli. Odpadlo pálení čarodějnic, maškarní, vítání jara a řada dalších akcí ve městech a obcích, které byly předem domluveny a za které měly být také peníze na další činnosti. Jak z toho ven, a co hledali jako náhradu, to zmínil v rozhovoru ředitel Divadla V Pytli Petr Stolař.

Budete to nějak řešit? Nastavili jste úsporný režim pro divadlo?

Nebudeme to řešit. Nemá to cenu. Bereme to tak, jak to je. A musíme se s tím vyrovnat. Nemá cenu se zabývat tím, co bylo. Je to stejně už pryč. Musíme se k tomu postavit a říci si, co teď.

Petr Stolař



Čtyřicet devět let, žije v Hrobě Herec, režisér, moderátor a performer. Je zakladatel a současný umělecký šéf Divadla V Pytli. Má vrozeného neomezeného tvůrčího ducha. Jeho veškerá tvorba vychází z vlastní autorské dílny režie, dekorace, uzpůsobení prostoru, choreografie a také kostýmy. Práce je jeho hobby a relax zároveň.

Vymysleli jste ale program, jak se i tak v minulých týdnech zabavit. Koho to napadlo?

Mě. A neřešil jsem ani, zda to budu dělat pro sebe, nebo tím někoho pobavím. Kdybych totiž uvažoval předem nad tím, zda to má cenu a lidi se zapojí, tak to neudělám vůbec. Prostě jsme si s kamarády řekli, že to takto uděláme, ať se děje, co se děje. Já ani nedokážu sedět jen tak na zadku. Musím něco dělat. Navíc jsem ani nežádal o pomoc stát o žádné dotace a finanční náhrady. Neumím prodávat třeba auta, nebo řezat sklo. Takže jsem musel dál dělat to, co umím a co mě baví. Nemohl jsem si hledat náhradu. Prostě jsem chtěl dělat dál svoji práci.

Takže jste vyrazili s hudbou do ulic…

Ano, řekli jsme si, že když lidi za ní nemůžou, koncerty jsou zakázané, tak je dovezeme až k nim pod nos. Samozřejmě za podmínek, které jsme museli všichni napříč republikou dodržovat. A tak to začalo. První víkend, první auto s přívěsem. V něm dva hudebníci a jezdilo se po Teplicích.

Jaké byly ohlasy?

Dobré i záporné. Někde nám nadávali, že příliš hlučíme. Ale většina ohlasů byla kladných. Lidé akorát chtěli, abychom nejezdili pouze v centru, ale také do sídlišť. Takže jsem si od kamaráda půjčil druhé auto, sehnali jsme další přívěs a už jezdila po teplických dvě mobilní podia. Až do krajů města na sídliště. Abychom dokázali potěšit více lidí.

Překvapilo vás při takové produkci něco?

Úžasní byli zejména senioři. Jakmile jsme přijeli třeba v Českobratrské ulici k domu s pečovatelskou službou, tak na nás už čekali. Chtěli si na ulici zatancovat. Mávali nám z oken. A ve finále nás potěšili dárky. Třeba v podobě placatky s rumem. Mám ji dodnes ještě vystavenou na poličce v divadle.

Květnové hudební víkendy s mobilním podiem vyvrcholily poslední neděli v měsíci. Kdy vás napadlo udělat kostýmové zahájení lázeňské sezony?

Tím, že neplánuji nějak dlouho dopředu, pokud se nejedná o objednané akce, tak to vlastně přišlo z čistého nebe pár dnů před. Domluvili jsme se na tom s vedením Teplic. Byla zrušená velká komerční akce na zahájení sezony, jak jsou Teplice zvyklé, udělali jsme komorní verzi. Zašel jsem za Hynkem Hanzou, a řekl mu, pojďme udělat kostýmy v ulicích. Ať se lidé mohou zapojit, vyjít do ulic, a pokecat mezi sebou.

Což je ale právě ta správná lázeňská atmosféra ne?

Přesně tak. Ono to vlastně je původní záměr lázeňských Teplic. Korzování. Tím to všechno začínalo. Lidé se procházeli po kolonádách a vzájemně se zdravili. Pánové sejmutím klobouku a pokloněním se dvořili dámám. To byla myšlenka.

Čekal jste větší odezvu u Tepličanů?

Popravdě řečeno, příliš se jich nezapojilo. Ale nevadí, myslím, že i tak se akce povedla. Opět v ulicích jezdila dvě mobilní podia. Zámecké náměstí se na jednu chvíli vrátilo do historie, když tam byla celá skupina osobností v kostýmech. Potkat jste tam na jednom místě mohli třeba majitele teplického panství Aldringena. Na klavír hrál Beethoven. Po chodníku se podél zámku procházel Goethe. A tak dále. Přijel na návštěvu Casanova.

Je ale pravda, že lidé v Teplicích se o tom, že to bude, příliš ani nedozvěděli. Proč jste neudělali nějaké plakáty?

No protože to byl spontánní nápad, a navíc na to nebyla ani koruna. Takže žádné výlepy, žádné spoty v rádiích, jako je to obvyklé u klasického zahájení lázeňské sezony. Dali jsme akorát pozvánku do novin. A zveřejnili akci na facebooku. Hlavně na to nebyl čas.

Přesto se někteří Tepličané zapojili, že?

Ano, super. Přišel například pár, kdy pán měl na sobě puntíkatou košili, paní puntíkaté šaty. Ten také zvítězil v soutěži o nejlepší lázeňský pár v kostýmu, vyjma našich herců. Bylo super vidět ty lidi v ulicích. Zejména právě v té lázeňské části. To si myslím je ten správný duch lázeňských Teplic, jak to kdysi tady u nás bývalo.

Jsou na takovéto zábavyv ulicích lidé vůbec připravení, baví je to?

Je to tak, že lidé v dnešní uspěchané době hodně ustupují v náročnosti vnímání kulturního života. I když života vlastně obecně. Tudíž třeba dovolíme jít dětem v teplákách do školy, už nemusí mít cvičební úbory na tělocvik. Můžeme být rádi, že chtějí vůbec cvičit. Prostě stále ustupujeme a uvolňujeme vnímání. Tím pádem klesá touha po zapojení se do podobných akcí. Lidé jsou také líní. Nejsou motivovaní. Bačkorová kultura řadu z nich drží doma.

Když je ale třeba Malá Paříž v Teplicích, tak je tam plno?

Geniální nápad od Tondy Moravce. A má své příznivce. Neříkám taky, že všichni sedí doma. Přeci jen je naštěstí řada těch, kteří se chtějí bavit. Osobně si ale myslím, že by to mohlo být noblesnější. Třeba obsluha by mohla být v kostýmech, aby se zachovával takový ten duch celé Malé Paříže, jak to bývalo. Ale zase chápu Tondův záměr, uvolněnost akce, hrát na ulici a být takový, jaký chceš být. To je ta přirozenost života.

Petře, jak dlouho se takto vlastně divadlem živíte?

Skoro odjakživa. Divadlo dělám stále. Někdy v roce 1995 jsme s kamarády jako tři kluci založili první jakoby agenturu. Ale úplně naplno, kdy jsem se rozhodl, že už nebudu chodit do žádné práce, do rádia, do Lybaru, ani učit na zvláštní škole, tak to bylo v roce 1998. Dělali jsme v Hrobu dětský den, a nabídli nám tam kino. Opakovali to ještě další roky, a tak jsem si ho vzal. A budovu mám dodnes. Od roku 2000 máme občanské sdružení, od roku 2007 pak s.r.o., agenturu na své akce. Postupně kino, a už také divadlo a i celoroční zázemí zvelebujeme. Odehráli jsme tam řadu představení, nacvičili několik desítek programů i natočili pohádek.