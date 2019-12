Předvánoční shon pro Petra Stolaře začíná hned po létě. Diář mu zaplňují vánoční akce. Ty je potřeba připravit, narežírovat, vyrobit pro ně kulisy a pak už jen podle data postupně objet. Každý den jinde. Dvacítka rozsvěcení stromků, mikulášské nadílky, něco pro firmy, a nebo adventní víkendovky na obcích. To už je pořádná porce pro Petra Stolaře a jeho Divadlo V Pytli.

Jak to děláte, že v tomto předvánočním shonu ještě stíháte tolik akcí. A hlavně, že z toho „nezblbnete“?

Mám na to jednoduchý recept. Nepamatuji si, co bylo včera. Prostě to z hlavy vytěsním. Akce skončí, uklidíme a doma už nevím, že jsme někde byli. A takto to úspěšně praktikuji už několik let. Těším se už zase na to, co bude. Nemám mozek přetížený, nic starého v něm v této oblasti neuchovávám. Koukám jen dopředu.

To znamená na akce, které budou. Ale ty přeci vyžadují přípravu, ne?

Samozřejmě. Proto také před akcí vždy několikrát navštívíme místo a připravujeme scénář. Dám vždy na první dojem. Když si nás nějaké město najme, tak přijedeme třeba na náměstí, a tam je kašna. A já hned u ní vidím víly. Věž? Z té by mohl slanit anděl na laně. A takto mi to v hlavě šroubuje. Už při cestě domu diktuji kolegům, co si mají zapsat, aby se připravilo. Takže takto vzniká hrubý scénář, který pak těsně před akcí doladíme. Skutečně až týden dopředu. Dříve to nemá cenu. Měsíce předem se mi neosvědčilo. Protože nevím, kolik lidí budu mít v tu dobu k dispozici, kdo mi otěhotní, kdo bude studovat. Kdo bude nemocný. Prostě se sejdeme týden předtím a dáme to dohromady.

Jak dlouho trvají přípravy?

To je různé, některé akce se opakují, takže ty už máme prakticky připravené. Když se ale vyrábějí nové kulisy, tak to nějaký čas zabere. To nepočítám přípravy doprovodných vánočních projekcí, které promítáme na pozadí nebo objekty.

Stejně na místě improvizujete ne?

To každopádně. Navíc musím řešit problémy. Třeba mi nepřijede kapela, která měla lidi naladit, tak si to musím zařídit sám. Jít mezi lidi, a něco pro ně vymyslet. Zapojit je do programu.

Je tohle časté?

Řekl bych z 20 procent. Ale nám to nevadí, my se s tím vypořádáme, vždycky to nějak dopadne.

Jaké typy vánočních akcí máte nejraději?

Každá akce má své kouzlo. Ať už to je Mikuláš, rozsvícení vánočního stromu nebo slet andělů. Nebo jen malá pohádka pro děti.

Jak se z toho pak zrelaxujete? Po Vánocích?

Jednoduše. Prostě to zahodím za hlavu, zůstane to už pouze na fotkách a už se chystám na další sezonu. Budou velikonoce a tak.

Kdy stíháte nakupovat dárky, a jak je vybíráte?

To je dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že mám rodiče také ve svém divadle, tak pro ně to je jednoduché. Tátovi koupím novou čepici. A protože vím, že bude příští rok hrát Masaryka, tak vyberu takovou, aby se hodila. Nebo někde vidím dřevěnou píšťalku, tak ji beru, protože se v divadle hodí. A pak ji někomu vtipně nadělím.

A dětem nakupujete stejně?

Tam musím dělat ústupky. Pohádku o víle na skateboardu v repertoáru nemáme. (smích). Ale i děti se mnou občas hrají. Nicméně dárky dostávají z reálného dnešního světa.

Jak u vás probíhají Vánoce?

Druhý den po Štědrém večeru se sejdeme celá rodina, maminka udělá velkou krůtu a tu všichni společně sníme. Tohle je už naše tradice. Jinak to probíhá asi jako v jiných místech.

Hrajete něco pak ještě do konce roku?

Děláme Silvestr pro děti v Lomu. To je také pěkná akce.

Vy osobně, dáváte si nějaká předsevzetí do nového roku?

Jako kdybych slyšel ta klišé, hodně pevného zdraví… Já dospěl k názoru, že mnohem důležitější než zdraví, je pohoda v životě. Když vás má potkat nějaká nemoc, tak stejně přijde a přát si můžete cokoliv. Ale když se budete snažit mít pohodu, tak špatnému zdraví předejdete.

Takže ten váš kalup před Vánocemi, kdy jezdíte z jednoho města do druhého a hrajete na náměstích představení, to považujete za pohodu?

Je to má práce, a já ji tak beru. Zatím mě to baví, takže pohoda.

Co vás čeká příští rok?

Chceme dokončit projekt divadla. Abychom mohli otevřít pro lidi. Po 20 letech výstavby to musíme dodělat. Aby to sloužilo veřejnosti. Když to nestihnu na začátku divadelní sezony, tak to bude na konci roku. Ale skutečně to takto máme naplánované. Tak uvidíme. Bude tam podium pro divadlo, zároveň kino, chystáme akce pro děti, budeme dělat různá školení.

Když se vrátím ještě na dobu před Vánocemi. Kolik tedy těch akcí bylo a ještě bude do Štědrého dne?

Dělali jsme pět velkých náměstí, rozsvícení stromů, projekce, andělé, typu Galerie v Teplicích. K tomu proloženo desítkou mikulášských pohádek v obcích. Pak jednorázové živé betlémy a kostýmové prohlídky na zámku. Tu a tam vánoční párty pro firmy.

Kolik jste už ztvárnil vánočních postav?

Začínal jsem jako Mikuláš. Ale postupně mě to začalo lézt krkem, když jsem nemohl vynadat dítěti, které prostě zlobí. Dělal jsem i anděla a čerta. V poslední době jsem ponocný s lucernou. Kabát je ušitý z vyhozeného závěsu. A protože mi ho někdo při žehlení popálil, tak má hodně záplat.

Petr Stolař

• 48 let

• herec, režisér, moderátor a performer.

• je zakladatel a současný umělecký šéf Divadla V Pytli. Má vrozeného neomezeného tvůrčího ducha. Jeho veškerá tvorba vychází z vlastní autorské dílny režie, dekorace, uzpůsobení prostoru, choreografie a také kostýmy. Práce je jeho hobby a relax zároveň. „Pro mě je i divadlo svým způsobem relax. Hlavně mě to musí bavit. Jinak to nemá cenu,“ říká.