Teplický deník celou expedici sledoval den po dni. Přečtěte si, jak to tehdy vypadalo, co se stalo a jak probíhala záchranná akce. Bohužel neúspěšná.

V roce 2013 chtěli Petr Machold z Teplic společně s kolegou Kubou Vaňkem z Plzně vylézt na himalájský vrchol Baruntse. Zvolili si těžkou a neprozkoumanou cestu, po strmé skále. Mělo jít o prvovýstup, který by se zapsal do dějin. Vše ale zkomplikovalo počasí.

Současné trable dvou českých horolezců Jakuba Vlčka a Petra Macka, kteří uvázli na hoře Rakapoši v Pákistánu, připomněly tragický příběh Tepličana z roku 2013. Před osmi lety se do podobných problémů života a smrti totiž dostal lékař z teplické nemocnice Petr Machold, který se rozhodl splnit si svůj vysněný sen a vylézt na jednu z nejvyšších hor světa. Bohužel se domů nevrátil.

