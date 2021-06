Pitva v pondělí prokázala, že za úmrtím muže není policejní zákrok, ale kolaps organismu po předávkování amfetaminem. Romové si to ale nemyslí, sobotní zadržení muže označují za policejní brutalitu.

Zákrok přirovnávají k zásahu na afroameričana George Floyda, který vloni zemřel po policejním zákroku přímo na ulici.

Romové na místě zmiňovali také podobný, a pět let starý, případ ze Žatce. K nešťastné události tam došlo v úterý 18. října 2016. Šestadvacetiletý muž dělal výtržnosti v jedné ze žateckých restaurací, zemřel při následném zásahu policie. Zkolaboval a nepodařilo se ho už oživit.

Vedlo se dlouhé vyšetřování. To ukázalo, že se trestný čin nestal. Podle odborníků stálo za úmrtím selhání organismu a drogy. Policie proto případ odložila. To, co se stalo, ale vyvolalo vlnu emocí po celém Žatci, dokonce se kvůli tomu i demonstrovalo.