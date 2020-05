Pikniky v Zámecké zahradě budou probíhat i letos

Teplický spolek Spolu proti samotě bude i letos pořádat pikniky. Probíhat budou v Zámecké zahradě v Teplicích každou neděli od 17. května do 13. září a to vždy od 10 do 14 hodin.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Matej Slávik