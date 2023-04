15 hospod, v každé pivo a směle dál k cíli. V Teplících se bude v sobotu 15. dubna konat jubilejní 10. ročník pivní akce Alex Varfalvi Revival. Start bude tradičně u výčepu na nádraží Zámecká Zahrada v Řetenicích, konec u pípy na Hvězdě v šanovském sídlišti.

Alex Varfalvi Revival je od roku 2012 pokračovatelem legendárního Memoriálu Alexe Varfalviho, který se v Teplicích konal od osmdesátých let. Nápad vznikl v roce 1982 právě v lokále zámecké pivnice na nádraží. Tam i letos bude start. Zápis od 10 do 10.30, pak první pivo a hned po něm vyrazit na cestu z Řetenic na šanovské sídliště, přes více než desítku dalších lokálů.

Varfalvi není Popp, pozor neslučovat!

Je potřeba si uvědomit a navždy zapamatovat…

Určitě jste si už všimli na toaletách v hospodách, nebo třeba jste nepřehlédli na pařezech a nebo telegrafních sloupech různé barevné nápisy označující Poppovu trasu. Pokud ji ale spojujete s pivními pochody okolo Varfalviho, pak se pletete. A pokud nechcete rozzuřit pořadatele akcí Alexe Varfalviho, pak se jich na to ani neptejte. Franz Popp byl teplický dirigent. Vězte, že za nápisy jsou divadelníci a konzervatoristi, kteří to vymysleli jako určitou pomstu dirigentovi téhož jména. Právě on lovil podle legendy v podobných zařízeních zájemce pro své rejdy. Ale rozhodně nemá nic společného se jménem Varfalvi.

A kdo byl tedy Alex Varfalvi? Vyhledávač v internetu vám toho o něm příliš neřekne. Pivní pochody jsou, jak před lety napsal ve svém článku Yarda Pichlík coby tehdejší prezident původní akce, vzpomínkou na muže z nádvorní party tehdejší teplické nemocnice. V první polovině minulého století také kostelníka v Maďarsku, ale rovněž bojovníka v bitvě u Voroněže. Dvacet předchozích ročníků původního Memoriálu A.V. a následujících deset ročníků Revival, jsou oslavou nepřekonatelného „notordy", zasloužilce, jenž dokázal do svých osmdesáti chlastat flašku borovičky denně, aniž by ho někdo viděl konzumovat něco méně tekutého. A pozor, to vše s normálními jaterními testy.

