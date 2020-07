Pátý ročník Teplického pivního rynku se uskuteční druhý zářijový víkend. V minulých letech měl program hlavní těžiště v sobotu, tentokrát se plnou parou vpřed pojede už v pátek. „Minulé ročníky jsme v pátek z pivovarů byli přítomní jen my. Tentokrát přijedou hlavně naše spřátelené pivovary, se kterými spolupracujeme, a začneme už v pátek,“ řekla sládková pivovaru Monopol Martina Valterová. Pivovarů dorazí kolem šestnácti. V Teplicích tradičně narážejí pípy pivovarníci z Oseka, Ústí nad Labem, Děčína a dalších dojezdových vzdáleností. Letos se ale můžeme těšit i na nové chutě. „Za všechny jmenuji Pivovar U Čápa z Příchovic na Plzeňsku,“ přiblížila Valterová. Várečné umění sousedů pak ochutnají návštěvníci u hornolužického Bergquell Brauerei.

A protože Teplický pivní rynek od svého vzniku zve i na hudební program, do strun se hrábne rovnou jedenáctkrát. Dvanáctým hudebním tělesem je dechovka. Hlavní hvězdou programu je Ivan Hlas, tvrdší beaty nabídne Black Sabáka, Acid Horses nebo Prague conspiracy.

Pivní festivaly a food festy se většinou organizátoři rozhodli pro letošní rok odložit. Všechny své akce do jedné zrušil i Českomoravský svaz pivovarníků, který letos nepořádá ani soutěžní hodnocení.

„Z důvodu koronavirové pandemie se bez náhrady ruší Jarní cena českých sládků 2020 a bude uspořádána až v příštím roce,“ potvrdil Jan Šuráň, prezident svazu. Právě minipivovary mají na akcích typu Dočesná, která se letos rovněž nekoná, největší šanci ke své prezentaci a oslovení nových zákazníků, kteří je často aktivně vyhledávají.

„Necítíme, že bychom museli Dočesnou nějak suplovat, přesto očekáváme, že i z tohoto důvodů k nám zamíří víc návštěvníků než v předchozích letech,“ myslí si Martina Valterová.

Luboš Kacar z Chomutovska její odhad potvrzuje. „Dočesná je pro mě rozloučení s létem. Jezdím více než deset let a byl jsem zklamaný, že je letošek zrušený. V Teplicích jsem ale nikdy nebyl, tak je to výborná příležitost,“ svěřil se.

Nic vylévat nemuseli. Lidé vše vypili

Pro samotné pivovary je ale účast spíše otázkou chuti než výdělku. „Mají naši akci rádi, těší se na ni. Není to proto, že by musely nebo jim to pomohlo výrazně po epidemii,“ doplnila Valterová.

Pořádající teplický pivovar Monopol měl těsně před vyhlášením nouzového stavu a omezení svého provozu navařeno 190 hektolitrů piva, které měly pokrýt nabídku celé sezony. Před vylitím je uchránil projekt Zachraň pivo.

„Prodali jsme všechno, čemu hrozila zkáza, a jsme lidem vděční za podporu. To, že jsme rynek nezrušili, je právě i poděkování jim,“ uzavřela sládková Martina Valterová.