Hned pár týdnů po udělení hodnocení, které provedla společnost Toplife Czech, přišlo něco, co nikdo nečekal. V polovině března 2020 dostaly restaurace kvůli koronavirové pandemii stopku, fungovat mohly pouze přes výdejní okénko. Ke stolům nikdo nesměl. Lokál bez lidí? Pro hospodského tehdy nepředstavitelná věc. „Byla to těžká doba. Což ale s malými přestávkami vlastně trvá dodnes,“ ohlíží se za covidovým rokem provozovatelka teplického Monopolu. Kvůli restrikcím, které restauratérům připravila vláda, se její podnik za loňský rok dostal do šedesátiprocentního propadu tržeb. I přesto nezavřela. Pivovar s kavárnou, hotelem a restaurací zachránily úspory, částečná vládní podpora zaměstnanosti a také věrní zákazníci.

Zdroj: DeníkJak na tu dobu před rokem, kdy přišla první vlna zavření, vzpomínáte?

Donutilo nás to improvizovat. Museli jsme prakticky ze dne na den změnit celý systém provozu. Bylo potřeba rozšířit služby, především o výdejní místo. Zavedli jsme také vlastní rozvoz. Což bylo přínosem. Ale z celkového pohledu nám ta doba mnohem více vzala. Věděli jsme, že nás to bude všechno stát hodně peněz. Navíc to ohrozilo náš nový projekt, což je rozšíření hotelové části, včetně wellness provozu. Takže ten rok nebyl nic moc, co si budeme povídat.

Jak se krabičky z okna ujaly?

Snažíme se „krabičkovat“, co se dá. Máme své zákazníky, ale celé mi to přijde v gastronomickém odvětví jako velký krok zpátky. Je to plastová doba, ale pokud se chcete udržet při životě, tak to jinak bohužel nejde.

Která část uplynulého roku, pokud to vezmeme od března do března, byla pro vás nejhorší?

Jednoznačně teď ty poslední měsíce. Je to už hodně dlouhé. Na začátku nás čekalo léto, během kterého jsme se trochu zahojili. Pak ale přišel podzim, na chvíli otevřeno v prosinci, nejistá zima, odpadly různé večírky, oslavy a silvestr. A teď na jaře už vůbec nic. Netušíme, co bude. Peníze státu docházejí, takže na kompenzace brzo nebude. Je to těžší a těžší. Jak byl na začátku člověk hrdina, že nechá všechny zaměstnance, tak teď už si začínáme obecně v hospodách říkat, proč rok držíme zaměstnance, které vlastně nepotřebujeme. Ale jinak to nejde.

Pomohl vám v provozu nějak pivovar, který je součástí vašeho zařízení?

Pivovar rozhodně není žádnou přítěží, jak si někdo může myslet. Co ale je velkou zátěží, to jsou energie. Zálohy musíme platit stále, to nám nikdo neodmázne. Pro nás je ale výhodou, že jsme komplexní podnik. Jsme rádi, že právě nějaké to pivko prodáváme. V cukrářské výrobě děláme dezerty, které prodáváme. Dále obědy do krabiček. Když to jde, funguje nám hotel pro služební pracovní cesty. Máme tedy co nabídnout, a s tím se snažíme popasovat. Samozřejmě, že i to pivo nám k tomu pomáhá.

Doba je, jaká je. Nikdo neví, co bude v létě. Držíte se své tradice a připravujete i pro letošní rok Pivní rynek?

Ano, děláme na tom. I když zatím ne tak intenzivně jako v předchozích letech. Nicméně pokud nám to situace dovolí, tak „rynek“ samozřejmě uděláme. To si ujít nenecháme.