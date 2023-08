Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ vydal výstrahu před silnými bouřkami. Vlivem slabé okluzní fronty se v neděli 20. srpna odpoledne a večer mohou ojediněle objevit zejména na západě a severozápadě silné bouřky, a to s největší pravděpodobností horských oblastech. „Bouřky budou doprovázené primárně nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu, případně i intenzivními srážkami s úhrny kolem 30 mililitrů a menšími kroupami,“ informovali meteorologové.

Bouřka v Chomutově | Foto: Roman Dušek

Zároveň platí ode dneška až do úterý výstraha před vysokými teplotami, které budou vlivem teplého vzduchu překračovat nejvyšší teploty hranici 31 stupňů Celsia, a to v polohách do 600 metrů nadmořské výšky. „Výjimku bude tvořit v pondělí 21. srpna sever Čech, kde zůstanou teploty pod hranicí 31 stupňů Celsia, naopak na jižní Moravě vyšplhají přes 34 stupňů,“ upřesnil ČHMÚ.