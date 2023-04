Sérii vloupání do zahradních chatek v katastru obce Novosedlice objasnili policisté z Dubí, pod jejich území patří lokalita Novosedlicka. Pomohli strážníci městské policie.

Policie. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

"Od konce února do poloviny března bylo nahlášeno několik vloupání do chatek v okruhu několika málo kilometrů. Způsob provedení byl podobný, pachatel vždy přelezl oplocení, násilně poškodil dveře či okna a vnikl dovnitř. V některých chatkách jen přebýval a majitelům žádné věci nezmizely, ale v jiných si vzal, co mu přišlo pod ruku," uvedla mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Většinou se podle ní jednalo o elektroniku a vybavení zahrádkářů. V chatce také spořádal zásoby jídla a pití, mimo jiné sušenky, tvrdý alkohol a kávu. V jedné chatě zapojil průtokový ohřívač vody, který se poškodil a od něj došlo ke zničení rychlovarné konvice a pracovní desky.

Osudné se mu stalo přespání v jedné z chatek, kde ho v dopoledních hodinách přistihl majitel. "Přivolal městské strážníky a ti muže předali policistům z obvodního oddělení v Dubí, kterým se podařilo zloději prokázat 9 vloupání do objektů se škodou téměř 50 tisíc korun. Policejní komisař sdělil 35letému muži obvinění z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Místo přespávání v chatkách, tak může v budoucnu přespávat až dva roky ve vězeňské cele," dodala mluvčí.