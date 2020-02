Po kopanci koně ji operovali. Kuriózních případů je na Teplicku celá řada

Ženu z Teplicka v těchto dnech těžce zranil její vlastní kůň. Osudový okamžik se odehrál poté, co se za něj chybně postavila. Zničehonic silně vykopl nohou, přičemž ji trefil přímo do obličeje. Žena musela do nemocnice, kde se původní podezření na zlomený nos ukázalo jako zanedbatelné proti tomu, co prudký kopanec způsobil koňařce v hlavě. Kvůli vnitřnímu poranění v oblasti mozku ji museli lékaři uvést do umělého spánku a operovat.

Nemocnice, lékař - ilustrační foto

Podobné úrazy lze považovat spíše za kuriozity. Ruka zaseknutá v mlýnku na maso. Žárovka tam, kde si ji člověk při smyslech nikdy nepřeje, nebo vykloubené rameno při rybolovu. I to se v Teplicích stalo. Zní to sice úsměvně, ovšem ne pro samotné pacienty. Co o tom vyprávějí bývalé sestry z ambulancí? Historky zejména z nočních služeb na centrální ambulanci v Teplicích se předávají po lékařských generacích podobně jako cenné rodinné prsteny. „Byla to klidná noc do doby, než se ze sanitky v předklonu a s rozkročenýma nohama vysoukal muž ve středním věku,“ zavzpomínala na svou dřívější praxi zdravotní sestra Miluše z Bíliny. „Měl žárovku zaseknutou v řiti, ven koukal pouze závit. Prý šlo o sázku s kamarádem, která jaksi nevyšla,“ vylíčila dnes už důchodkyně. Další případ z praxe. „Jednou dopoledne, když byla plná čekárna, k nám přivezli mladého kuchaře s tím, že se mu v mlýnku na maso zasekla ruka. Mával s ním v ordinaci a smál se tomu. Museli jsme zavolat hasiče, aby přijeli strojek opatrně rozříznout,“ přihodila další z kuriózních zářezů bývalá zdravotní sestra. FAČR zrušil Jeřábkovu platnou smlouvu. Teplice se bouří, stoper už je v Jablonci Přečíst článek › Třicet let starou, přesto dodnes uchovávanou úsměvnou historkou, je úraz rybáře. Tomu museli přivolat sanitku přímo k Modlanskému rybníku, když si při pohybu prutem při nahazování háčku s návnadou do vody vykloubil rameno. „Nemohl se ani pohnout, jak ho to bolelo. Doktor mu to tady během minuty nahodil zpět a mohl zpátky k vodě,“ vykreslila událost paní Miluše. Nepříjemný úraz oka má za sebou například Vlastimil Orság. „Při procházce se mi do něj zapíchl kus větve. Od té doby mám akorát zvětšenou zornici,“ popsal s tím, že zrak mu nehoda kupodivu nepoškodila, ačkoli oko patří k nejcitlivějším částem lidského těla. „Teď už vidím dobře,“ usmál se. Mají plné ruce práce Podle dostupných statistik si úraz v Česku způsobí 2 miliony lidí ročně. V 90 procentech skončí právě na ambulanci nebo na emergency. Řadu zraněných lidí sem přiveze záchranka přímo z ulice. „Nejčastěji v případech chirurgických a ortopedických poranění zasahujeme u dopravních nehod a úrazech na komunikacích obecně,“ uvedl z praxe mluvčí záchranky Prokop Voleník. Na řadu míst létá vrtulník. „Ten posíláme tam, kam potřebujeme naši posádku dostat rychle. Nebo do nepřístupného terénu, kam sanitka se záchranáři nedojede,“ dodal. Na Teplicku počet ohlášených úrazů klesá. Stejně tak doba jejich léčení. Zatímco v letech 2012 až 2014 měl teplický okres v rámci kraje nejvyšší procento pracovní neschopnosti, v posledních letech tomu tak už není. Lidé s úrazem teď marodí v průměru měsíc a půl, dříve dva i více. Další tragédie Jana Alinče. Znovu bojuje o život, postihla ho plicní embolie Přečíst článek ›

