Po prázdninách opět v lavicích. Dětem na Teplicku začal nový školní rok

Pro sedmiletého Martínka to bylo poprvé. Slavnostní den si užíval hned od rána. Do školy v Teplicích přišel oblečený v bílé košili a nažehlených modrých kalhotech. Čistá košile ale vydržela pouze ve třídě. Když si pak po první hodině ve škole klučina na chodně rozbalil první čokoládový bonbon z vrchu naplněného kornoutu, skončila část obalu na hrudi prvňáka. "Ty jsi ale trdlo, viď. Máš štěstí, že až teď. To by paní učitelka asi koukala, co jsem za špindíry…" nesla se chodnou miminčina slova směrem k malému chlapci.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Žáci prvních tříd se po prázdninách vrátili do škol. | Foto: Deník/Milan Krčmář