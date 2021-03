Podle primátora Hynka Hanzy slavnostním aktem pokaždé připomenou prvního teplického primátora Jaroslava Kuberu, který před rokem zemřel. „Předávaný artefakt bude originální vzpomínkou na pana Kuberu. Vzhledem k tomu, že tu působil 24 let jako starosta nebo primátor, bude těch ocenění právě 24,“ sdělil Hanza.

O tom, kdo cenu získá, rozhodne na návrh pracovní skupiny teplické zastupitelstvo. Návrhy na udělení ceny je možné předkládat už od pondělí 1. března osobně na některé z podatelen teplického magistrátu, poštou nebo elektronicky na mail. Navrhovat kandidáty mohou občané i různé subjekty.



Podle vedoucí odboru kultury teplického magistrátu Radky Růžičkové bude cena udělovaná za šíření dobrého jména města Teplice v několika oblastech. „Třeba z oblastí technické vědy, přírodní vědy, architektura, výtvarné umění nebo také hudba či sportovní odvětví. Nebo za zásluhy o svobodu a demokracii,“ uvedla Růžičková.

Kromě písemného ocenění obdrží zvolený kandidát umělecké dílo, které bude připomínat starostu a primátora Jaroslava Kuberu. Podobu artefaktu město ještě nezveřejnilo. „Jak to bude vypadat, je zatím v jednání. Řešíme několik návrhů,“ uvedla vedoucí odboru kultury.

Slavnostní předání se uskuteční každý rok 20. ledna, kdy si Teplice budou připomínat výročí Kuberova úmrtí. Podrobnosti o pravidlech pro udělování ceny město zveřejnilo na svých webových stránkách.



Teplice jsou jako lázeňské město známé nejen díky své bohaté historii, kulturnímu a společenskému životu, pro léčebné účinky zdejších pramenů, ale i díky osobnostem, které se v Teplicích narodily, žily, zemřely či zde působily a proslavily město Teplice jak po celé České republice, tak i světově.

Jaroslav Kubera je čestným občanem města. I když svoji první nominaci odmítl. Bylo to v únoru 2017, kdy na jednání teplického zastupitelstva navrhl zastupitel Jan Ševčík, aby se hlasovalo o udělení titulu čestný občan pro primátora Jaroslava Kuberu, a to u příležitosti životního jubilea. Primátor slavil v tom čase zrovna 70 let. Kubera to ale odmítl. „Vážím si toho, ale dokud budu aktivní v politice, tak to s díky odmítám," okomentoval to.

Po jeho smrti s podobnou tipem přišel primátorův nástupce Hynek Hanza. A to už čestné občanství zastupitelé odhlasovali. Už před ním se čestným občanem stal v prosinci 2018 místní rodák a válečný veterán Kurt Taussig. Kromě nich v minulosti dostali čestný titul teplický cestovatel, badatel a polárník Julius Payer. Nebo také Hermann Hallwich, rodák z Teplic, historik, národohospodář a politik, v 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady.

Seznam čestných občanů Teplic se rozšířil také o ženské jméno. Zastupitelstvo v pondělí 14. září 2020 na svém jednání podpořili návrh zastupitele Petra Šíly a předsedy Českojiřetínského spolku Petra Fišera, aby se čestným občanem města stala Hana Truncová.