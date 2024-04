Jde o happening v podtitulu honosně nesoucí přívlastek tradiční sportovně kulturně alkoholická akce. Zkráceně, pivopochod po teplických hospodách.

Konečnou stanicí pochodu byla i letos Hvězda na šanovském sídlišti. Alex Varfalvi Revival je od roku 2012 pokračovatelem legendárního Memoriálu Alexe Varfalviho, který se v Teplicích konal od osmdesátých let. Nápad vznikl v roce 1982 právě v lokále zámecké pivnice na nádraží. A stál u toho Jarda Pichlík s kamarády.

A ještě opět připomínka, neb se to v Teplicích zaměňuje:

Varfalvi nebyl Popp. Neslučovat tyto dva pány dohromady.

Každý rok se lidé ptají, kdo byl Varfalvi, a také proč je někde Popova trasa. Dvě odlišné věci. Pokud nechcete rozzuřit pořadatele pivních pochodů Alexe Varfalviho, pak se jich ani neptejte na spojení Poppa a Varfalviho. Žádné totiž není. A nikdy ani nebylo. Všudypřítomné nápisy Poppova trasa a to nejen v Teplicích, viděl jsem je i v Praze, nemají nic společného s tím, kudy a proč se chodí pochod Alexe Varfalviho, nyní už v revivalové podobě. Tady jsou pro doplnění jen některé fakta, které jsem kdesi vyčetl. A myslím, že už je někde publikoval i Jarda Pichlík (pokud jsem si ho s tím spojil neprávem, pak se mu tímto zároveň omlouvám).

llustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk TraxlerA kdo byl tedy Alex Varfalvi? Vyhledávač v internetu vám toho o něm příliš neřekne. Pivní pochody jsou, jak před lety napsal ve svém článku Yarda Pichlík coby tehdejší prezident původní akce, vzpomínkou na muže z nádvorní party tehdejší teplické nemocnice. V první polovině minulého století také kostelníka v Maďarsku, ale rovněž bojovníka v bitvě u Voroněže. Dvacet předchozích ročníků původního Memoriálu A.V. a následujících deset ročníků Revival, jsou oslavou nepřekonatelného „notordy", zasloužilce, jenž dokázal do svých osmdesáti chlastat flašku borovičky denně, aniž by ho někdo viděl konzumovat něco méně tekutého. A pozor, to vše s normálními jaterními testy.