Zruší schody do podchodu, udělají místo toho chodník přes koleje. Aby vše bylo bezbariérové. Řeč je o prostoru u zastávky Bílina kyselka.

Zastávka Bílina kyselka. | Foto: Deník/Petr Málek

Vybudování nutné bezbariérovosti stávajícího podchodu je finančně i technicky nevýhodné. Vyžádalo by si to totiž vytvořit pro vozíčkáře a maminky s kočárky přes padesát metrů dlouhou rampu, kterou by bylo navíc potřeba dle nových norem zastřešit. Taková technická stavební úprava by ale s sebou přinesla také vizuální zakrytí dominanty Bíliny, kterou je stáčírna kyselky. Navíc jde o podchod, který není příliš využíván, takže se do něj nevyplatí hodně investovat kvůli nutným úpravám daným novými normami a vyhláškami. Správa železnic v tomto místě počítá také se snížením počtu traťových kolejí. V souhrnu všech okolností se provozovatel kolejí tedy rozhodl dosavadní podchod zrušit a vybudovat místo něj chodník pro pěší přes koleje podél stávající příjezdové silnice k lázním. Práce mají proběhnout do dvou let.