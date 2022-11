V tu chvíli je napadený člověk ještě v bezpečí. Problém nastává teprve ve chvíli, kdy formulář vyplní a odešle. V ten moment se na oběť obrátí telefonicky podvodníci, kteří se vydávají za pracovníky investiční společnosti a nabízejí mnohdy až neobvykle výhodné zhodnocení peněz. Už to by mělo potencionální oběti odradit. „Oběť poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače,“ přibližuje další postup mluvčí policie z Loun Kamil Marek. Osud peněz oběti je pak zpečetěn. Buď je podvodníkům ve zdání standardní investice posílá sama, nebo si je zloději díky přístupu na plochu počítače bez ptaní vezmou.

Pozor na podvodné telefonáty

Že podobných kyberzločinů přibývá, potvrzuje i Česká bankovní asociace. „Jen za posledních sedm měsíců letošního roku byl počet útoků na klienty bank dvojnásobně vyšší než za celý loňský rok. Dramaticky narostly hlavně podvodné telefonáty, takzvaný vishing, které patří k těm nejzákeřnějším,“ říká výkonná ředitelka asociace Monika Zahálková.

Odborníci mají několik rad, jak omezit nebezpečí okradení na síti. Především by se lidé měli seznamovat s nejnovějšími trendy zločinců. Měli by být také více podezřívaví, obzvlášť když přijde nečekaný telefonát nebo SMS zpráva. V žádném případě by pak neznámým lidem neměli sdělovat své údaje k platební kartě nebo účtu a nikoho by neměli pouštět na plochu svého počítače.

Přesně v duchu pravidel bezpečného pohybu na internetu se nedávno zachoval muž z Lounska, kterému neznámý muž po telefonu řekl, že jeho účet je v ohrožení. A že má z účtu peníze neprodleně vyzvednout a vložit je do bezpečného bankomatu v Karlových Varech. Na to ale dotyčný neskočil a obrátil se na svou banku, kde mu řekli, že žádný ze zaměstnanců banky takový telefonní hovor neprovedl. Muž tak zamířil na policii, kde pokus o podvod oznámil. „Pokud se necháte na internetu napálit, tak téměř jistě své peníze neuvidíte v té výši, o kterou jste přišli. Možná, když budete mít štěstí, se vám vrátí část, ale většinou ta menší,“ varuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.